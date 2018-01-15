''ABD desteklemezse 3 günde kent düşer''

İşte o röportaj;

Afganistan’daki savaş, ABD tarihindeki en uzun süreli savaş. 16 yıldan fazladır sürüyor ve Amerika’nın hedefleri ve stratejileri değişti.

Şimdi başka bir yeni plan daha var. Başkan Trump, Afgan ordusunu eğitmek ve yardım etmek için 3.000 asker daha gönderdi. Kabil çok tehlikeli, Amerikan diplomatları ve askerlerinin yolları kullanmasına izin verilmiyor.

Havaalanından ABD merkez bürosuna sadece iki mil gidebiliyorlar. Uçmak zorundalar. Bunca yıl sonra, bir trilyon dolar ve 2.400 Amerikan askeri yaşamını yitirdikten sonra bile!

ABD Büyükelçiliğinde ve askeri karargahlarda çalışan Amerikalılar ve müttefikleri, havaalanından biraz ileri biraz geri gidiyorlar. Sadece beş dakikalık bir uçuş.

Amerikan birlikleri Kabil’de iki kilometre yol kat edemezlerse, bu savaşta nerede olduğumuz hakkında ne diyeceğimi bilmek istedik.

Birkaç yıl önce Amerikan konvoyları havaalanı yolu üzerinde düzenli olarak gezerlerken şimdi, helikopter penceresinden gelen görüntü ile yetinmek zorundalar. Afganistan’daki tüm zamanları duvarların arkasında geçecek.

Amerikan kuvvetlerinin komutanı John Nicholson ile yapılan söyleşide şunlar konuşuldu:

John Nicholson: Güçlerimizi korumak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz.

Lara Logan: Yolları kullanmıyorsunuz.

John Nicholson: Birliklerin hayatlarını korumak bizim birinci önceliğimizdir. Sürüş yerine uçabiliyor ve onlara daha yüksek bir güvenlik derecesi sunabiliyorsak, ihtiyatlı ve doğru şey budur.

Lara Logan: Askeri şartlarda, buna araziyi teslim etmek de denir.

John Nicholson: Ben katılmıyorum. Sanırım askerlerimizin ve sivillerin hayatlarını korumak bizim ahlaki zorunluluğumuz. İşte biz de böyle yapacağız.

Ancak bu, uzak bir karakol değil – başkent. ABD ilk geldiğinde, nüfus 50.000 idi. Şimdi 5 milyondan fazla. General Nicholson, şehrin ne kadar korunmasız olduğunu bize gösterdi.

Lara Logan: Özellikle de bu kadar büyük şehre sızmaları ne kadar kolay?

John Nicholson: Evet, şu anda bizden daha kolay.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, şehir merkezini başkanlık sarayından yönetiyor. Çevresindeki surları fark ettik ve kentin geri kalanı üç yıl önce yapılan son ziyaretimizden beri büyüdü.

Seyahat ettiğimiz sokaklardan bazıları, 20 adım yüksekliğinde beton bariyerlerin sıkı koridorlarına dönüştü. Nerede olduğumuzu söylemek zordu.

Lara Logan: Bu şehrin bazı kısımları artık tanınmıyor. Burada ne oldu?

Eşref Gani: Savaş, orduya karşı savaştan halka karşı savaşa dönüşüyor.

Lara Logan: Her yıl Kabil’de daha fazla sivil hayatını kaybediyor. Ve cevabınız daha çok duvar.

Ashraf Ghani: Bu ülkede 21 uluslararası ‘terörist’ grup çalışıyor. Düzinelerce canlı bomba gönderiliyor. Canlı bombacıları üreten fabrikalar var. Kuşatma altındayız.

Başkentteki öfkeli protestocular “Eşref Gani’ye ölüm” diye bağırıyor.

Lara Logan: Başkenti koruyamazsanız, ülkenin geri kalanını nasıl güvence altına alacaksınız?

Eşraf Ghani: Bana söyle. New York’a saldırıyı önleyebilir misin? Londra’ya yapılan saldırıyı önleyebilir misiniz?

Lara Logan: Bir saldırı hakkında konuşmuyoruz. Kapınızın önündeki bir dizi saldırı, sarayındaki pencereleri patlatarak bu şehri somut bir hapishaneye dönüştüren bir bomba.

Eşraf Ghani: Ne istersiniz? Seçiminiz nedir hanımefendi?

Lara Logan: Alternatif nedir?

Eşraf Ghani: Alternatif çözümdür.

Çözüm büyük bir masrafa neden oldu. Geçen yıl sadece dört ay içinde, 4.000’den fazla Afgan askeri ve polisi yaralandı, 2.500 kişi öldü. O tarihten bu yana, Gani kazazede rakamlarını açıklamayı reddetti. Gördüğünüz gibi hassas bir konu.

Lara Logan: Askerleriniz ve polis memurlarınız benzeri görülmemiş oranda ölüyor.

Eşref Gani: Gerçekten.

Lara Logan: Bu süre ne kadar devam edebilir?

Eşref Gani: Afganistan’ı güvenceye alana kadar.

Lara Logan: Bu ne kadar sürer? Saklamaya ne kadar devam edeceksiniz?

Eşref Gani: İhtiyacımız Olduğu sürece!

Lara Logan: ABD kuşaklar boyunca burada olmayacak.

Eşref Gani: Biz, kuşaklar boyunca burada olacağız. Savaşanlara karşı savaşmamız için başkalarına ihtiyacımız yok.

Lara Logan: Bu ülkedeki insanlar, eğer ABD çıkarsa, hükümetin üç gün içinde çökeceğini söylüyor.

Eşref Gani: Kaynaklar açısından kesinlikle doğru. Ordumuzu, ABD desteği ve ABD yetenekleri olmaksızın altı ay boyunca destekleyemeyiz.

Lara Logan: Az önce ABD desteği olmadan ordunun altı ay sürdürülemeyeceğini mi söylediniz?

Eşref Gani: Evet. Çünkü paramız yok.

Amerikan vergi mükellefleri Afganistan savunma bütçesinin yüzde 90’ına para yatırıyorlar. Bu, yılda 4 milyardan fazla. Bu ülkeyi yeniden inşa etmek için 30 milyar dolar harcandı.

Kontrol noktaları Kabil’in dört bir yanındaki trafiğe boğuluyor.

Amerika’nın yeni stratejisi ile birlikte, daha fazla asker var, zaman sınırlaması yok ve Pakistan güvenli bir liman olma baskısı altında. General John Nicholson, bunun savaşı sona erdireceğine inanıyor.

Lara Logan: İhtiyacınız olan her şeyin var mı?

John Nicholson: Evet, yeni yöntemlerle yapacağım.

Lara Logan: İşte bu, değil mi? Yani, artık yok mu? Bu son oyun mu?

John Nicholson: Evet, son oyun, bu. Bu kazanç sağlayabilen bir politika.

Nicholson Taliban liderlerini hedef alıyor.

Lara Logan: 16 yılda tek bir Taliban savaşçısı El Kaide’yi reddetmiş değil, Afgan anayasasını kabullenmiş değil; bunu insanlara duyurmadı. Bir tek Taliban savaşçısı bile!

John Nicholson: Özel olarak yapıyorlar.

Lara Logan: Bunu halka açık yapmazlar.

John Nicholson: Ama bunu özel yapıyorlar.

Lara Logan: Her şeyi açıkça yapmayacaklarını söylüyorlar.

John Nicholson: Seninle aynı fikirdeyim.

Lara Logan: Doğru. Peki neden bütün bu yıllar Taliban’ı müzakere masasına getirmeye çalışıyorlardı, hiç gelmedi mi?

John Nicholson: Sanırım, çünkü kazanabileceklerini düşündüler. Çünkü kazanmak isteğimizi kaybedeceğimize inandılar.

Lara Logan: Bu insanların tamamı Usame bin Ladin’e ve El Kaide’ye yardım etti ve şimdi Amerikan halkına “Onları yenemeyiz, bu yüzden pazarlık edip hükümete alacağız” dedi.

John Nicholson: Hayır, onları çok öldürüyoruz. Silahlarını bırakıp topluma yeniden katılabilirler ve Afganistan’ın geleceğinin bir parçası olabilir, çocukları ve kendileri için daha iyi bir hayat yaşarlar ya da ölebilirler.

Lara Logan: Bilirsiniz, Amerikalıların çoğu buna bakıyor “16 yıldır orada kalıyoruz artık yeterli” diyor.

John Nicholson: Ülkemiz bu 16 yılda saldırıya uğramadı. Afganistan’dan saldırıya uğramadı.

Lara Logan: Evde çok fazla kişi, Afganistan’dan gelip evlerine saldırdığını bilmiyorlar. Adam, Home Depot’tan bir kamyon kiralayıp sivillerin kalabalığına gireceğinden endişeleniyorlar.

John Nicholson: Bu ayrı bir noktayı gündeme getiriyor. Biz ideolojiyi yenmeliyiz. Burayı kaybedecek olsaydık ya da buradan ayrılırsak, maliyet kabul edilemez olurdu. Niye? Kendi ülkelerimizde yaşayan cihatçıları küresel olarak cesaretlendirirdi. Onların, nihai başarılarının sonuçlarını ikna edecekti. Benim fikrime göre burada başarısızlık maliyeti kabul edilemez.

General John Nicholson, büyük değişiklikler yapmak için kendisine iki yıl verildiğini söyledi.

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