ABD: Deso Dogg'u öldürdük

ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Terör örgütü DEAŞ üyesi Denis Cuspert’in Suriye’de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Talha el-Almani adını alan Cuspert’in Suriye’nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında öldürüldüğü belirtildi. Haberde, DEAŞ’e yakın kaynakların Cuspert’in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi.

Ancak DEAŞ’in Cuspert’in öldüğünü henüz doğrulamadığı aktarıldı. ABD veya Almanya’daki güvenlik birimlerinden de Cuspert’in öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’in kalesi sayılan Rakka’nın kuşatılması sırasında Cuspert’in bir çok kez yaralandığı belirtildi. Daha önce de Cuspert’in öldüğünün iddia edilmesine rağmen, bu kez fotoğrafların çok daha inandırıcı olduğuna dikkat çekildi.

BERLİNLİ RAPÇİ DESO DOGG

Denis Cuspert, Almanya’da rapçi Deso Dogg lakabı ile tanınıyordu. Gana kökenli Alman vatandaşı olan Cuspert, 2010 yılında Müslümanlığa geçmişti. 2014 yılında da DEAŞ’e katılmıştı. Alman hükümeti tarafından “terörist” olarak nitelendirilen Denis Cuspert, 2015 yılında ABD tarafından en çok aranan teröristler listesine alınmıştı.

Cuspert, çeşitli terör örgütü DEAŞ videolarında şiddet çağrısı yaparak saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Cuspert’in, Almanları DEAŞ’e kazandırmak için görevlendirildiği iddia ediliyor.