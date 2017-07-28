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ABD, DEAŞ'li sayısını açıkladı

ABD Başkanı’nın DEAŞ’le Mücadelede Özel Temsilcisi Brett McGurk, DEAŞ’in halen yaklaşık 12 bin silahlı mensbunun olduğunu söyledi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:10
ABD, DEAŞ'li sayısını açıkladı

The New Yorker gazetesine verdiği röportajda McGurk, DEAŞ’le savaşla ilgili son bilgileri paylaştı.

McGurk, DEAŞ’in ortaya çıkışından bu yana 100 farklı ülkeden 40 bin kişinin örgüte katıldığını açıkladı.

Musul operasyonunun ağır ilerlemesini, Eski Musul bölgesinde çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ’linin varlığına bağlayan McGurk, bu kişilerin yerel dille birlikte Çince, Rusça, Almanca ve Fransızca konuştuğunun tespit edildiğini belirtti.

McGurk, örgütün halen yerli ve yabancı yaklaşık 12 bin silahlı mensubunun bulunduğunu belirtti. 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:10
  1. ABD
  2. DEAŞ
  3. McGurk
  4. 12 bin silahlı mensubu
  • KaraKara14 dk önce
    Kurduğunuz deas adi altındaki örgüt le deas vuruyoruz diyerek musulda rakkada turkmendagin da çoluk çocuk demeden katliam yaptınız Rabbim bir gün elbette o çocukların terör ilgisi olmayan tek suçu o bölgede doğmak olan o mazlumların hesabını soracak
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