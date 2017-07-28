ABD, DEAŞ'li sayısını açıkladı

The New Yorker gazetesine verdiği röportajda McGurk, DEAŞ’le savaşla ilgili son bilgileri paylaştı.

McGurk, DEAŞ’in ortaya çıkışından bu yana 100 farklı ülkeden 40 bin kişinin örgüte katıldığını açıkladı.

Musul operasyonunun ağır ilerlemesini, Eski Musul bölgesinde çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ’linin varlığına bağlayan McGurk, bu kişilerin yerel dille birlikte Çince, Rusça, Almanca ve Fransızca konuştuğunun tespit edildiğini belirtti.

McGurk, örgütün halen yerli ve yabancı yaklaşık 12 bin silahlı mensubunun bulunduğunu belirtti.