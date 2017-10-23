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ABD: Çok endişeliyiz

Somali'de 300'den fazla insanın ölümüne neden olan bombalı saldırıyla ilgili ABD'den 'çok endişeliyiz' açıklaması yapıldı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:48
ABD: Çok endişeliyiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Somali'de kötüleşen güvenlik sorunu sebebiyle "çok endişeli" olduklarını belirterek, "Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) her zaman çok destek olduk ve bunu sürdüreceğiz." dedi.

Haley, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde, Afrika Birliği Siyasi İşler Komiseri Cessuma Minata Samate ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

AA muhabirinin, Somali'de yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen ve 300'den fazla insanın ölümüne neden olan bombalı saldırıyı hatırlatması üzerine Haley, "ABD, Somali'de kötüleşen güvenlik ortamı sebebiyle çok endişeli. Tüm bu insanlar bizim kardeşimiz. Eğer onlara yönelik bir tehdit varsa, bize karşı da bir tehdit var." şeklinde konuştu.

Nikki Haley, ABD'nin Afrika'daki ortaklarıyla terörle mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyerek, "AMISOM'a her zaman çok destek olduk ve bunu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 21:48
  1. abd
  2. somali
  • kartalkartal3 sa önce
    ...abd senin kadar şerefsizini görmedim duymadım sen tam bir ....sn. 
  • CengizCengiz7 sa önce
    ABD hangi olayda endişeleniyor sa mutlaka o patlamada o olayda parmağı vardır.ABD bir yere gitme den önce o yerde ortam hazırlıyor kaos kan korku cinayet. Tıpkı orta Doğu'da ki hain planları gibi ..... Asıl endişe duyması gerekenler Somali halkı ki ABD oraya yerleşmeye çalışıyor.
  • abdoabdo12 sa önce
    ne endişesi yahu laf ola beri gele dostlar alış verişte görsün terörist abd nin lafları. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ....
  • Osmanlı Türk devleti Osmanlı Türk devleti 12 sa önce
    Hem bomba pattatsonrada endişeliyiz
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202313 sa önce
    la şerif! onbinkilometre öteden niye horozlarıyorsun?Kim Yong içinde endişeleniyordunuz... neolduda sopayı görünce birden dut yemiş bülbüle döndün?...
  • VatandasVatandas13 sa önce
    Endiseliymis kopek soylari.bu saatten sonra kendiniz icin endiselenmeye baslayin soysuz ....ler...
  • fatihfatih13 sa önce
    lekeli bayrakları güzel bir detay olmuş,tebrik ederim yeniakit...
  • hakan hakanhakan hakan14 sa önce
    .....kim inanır endişenize...
  • CCCCCC14 sa önce
    İnşallah tez zamandabiz de ABD için endişeleniriz ve endişemiz de hiç bitmez...
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