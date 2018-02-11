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ABD çıldıracak! Flaş S-400 açıklaması

''Rostek'' Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de S-400 hava savunma sisteminin satılabileceğini söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 18:04
ABD çıldıracak! Flaş S-400 açıklaması

Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 18:04
  1. S-400
  2. NATO
  3. Türkiye

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