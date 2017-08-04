Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD 'canavar'ın satışına onay verdi

ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 A-29 Super Tucano savaş uçağının satışına onay verdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:38
ABD 'canavar'ın satışına onay verdi

ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 savaş uçağı satma kararı aldı. Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ABD yönetimi, Nijerya'nın talep ettiği savaş uçaklarının satışını onayladı. 

Savaş uçaklarının toplamda 593 milyon dolar değerinde olduğu aktarılırken uçaklar ile birlikte silah ve eğitim desteğinin de sağlanacağı açıklandı. 

Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı ABD'de Barack Obama yönetimi tarafından, Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Tucano model savaş uçakları Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 12:38
  1. abd
  2. Nijerya
  3. Nijerya Haber Ajansı
  4. Barack Obama
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı fena bozmuş!
    1. Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı fena..
    2. ABD 'canavar'ın satışına onay verdi
    3. Lucescu, Arda Turan'ı milli takıma..
    4. Kirli eller yine devrede! Asıl saldırı..
    5. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp
    6. İlk adım atıldı: Bundan sonra elini..
    7. Bakanlık'tan flaş karar! Bu ürünler..
    8. Türkiye ve Katar'dan ortak İran kararı!
    9. Gerçek öldüğünde ortaya çıktı
    10. FETÖ'cü teröristlerin 'tek tip'..
    11. Rusya'dan karşı atak! 'Türkiye kozunu'..
    12. Sivasspor resmen Beşiktaş'ın yıldızını..
    13. Lucescu için kurşunun önüne atlarım!
    14. Putin talimatı verdi… Rusya, ABD’ye..
    15. ''Alex bana 'Fenerbahçe'ye git' dedi
    16. Dursun Özbek Fatih Terim'le masaya..
    17. Beşiktaş çıldırdı! Fenerbahçe'ye bir..
    18. Galatasaray'da yüzyılın bombası Ribery
    19. Selçuk İnan'ın parası Galatasaray'a..
    20. Babasının sözünü dinledi! Bir avuç..
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Mehmet Görmez'in yeni görevi
    Mehmet Görmez'in yeni görevi
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar