ABD çadır devletine döndü

Afrin Operasyonu sonrası paniğe kapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayan ABD Başkanı Donald Trump’un görüşme sonrası yalan yanlış bilgilerle yazılı bir açıklama yayımlatması, ABD’nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Trump’un Afrin konusunda Erdoğan’ı uyardığı ve OHAL’e değinildiğinin iddia edildiği açıklamaya Türkiye’nin tepkisi, çok sert oldu. Trump yönetimin iddia ettiği konuların gündeme asla gelmediğinin belirtildiği açıklamada Afrin konusunda görüş alış verişinde bulunulduğu kaydedildi. ABD yönetiminin hayal mahsulü iddialarla dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmasına gazetemize değerlendiren stratejistler, ABD hükümetinin büyük devlet olma vasfını yitirdiğine dikkat çekti.



ABD’yi neo-con çetesi yönetiyor



Stratejist Yazar Murat Akan, ABD yönetiminin iki başlı olduğunu kaydederek, “Trump, Amerika’nın başına geldiğinden beridir ABD’yi neo-con çetesi yönetiyor. Trump hükümetinin son bir yılını inceleyin, Pentegon ve CIA’nın açıklamaları ile zıt politikalar güttüğünü görüyorsunuz. Şu an ABD’de tek bir yönetim yok” dedi. ABD’nin acziyet içerisinde olduğunu belirten Akan, “Küresel politikalarını bunlar yönetiyor. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeleri çarpıtan da aynı grup. Yani burada açık ve net şekilde iki taraflı olduklarını bildikleri halde dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Amerikan derin devletinin çevirdiği kirli oyunlardan biri” ifadelerini kullandı. ABD’nin devlet olma vasfını yitirdiğine dikkat çeken Akan, “ABD, haydut bir devlet haline gelmiştir. Büyük bir devlet olma vasfını yitirmiştir. Son bir yıldaki politikaları izlediğinizde haydut devlet haline geldiğini görürsünüz. Çünkü sözüne güvenilmeyen, ne dediğine güvenilmeyen, ne yaptığı belli olmayan birilerinin elinde” diye konuştu.



İMAJ KURTARMANIN DERDİNDELER



Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, “Trump’un patavatsız hallerinden biri. Erdoğan hemen açıklamasını yaptı ve olayların açıklanan gibi olmadığını gördük” dedi. ABD’nin yönetim kriziyle bu tarz hareketlerde bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Faruk Şen, “Trump zaten ciddi bir geri adım attı. ‘Oraya giremezsin benim askerim var’ dedi. Biz girdik. Şimdi ‘Güvenli bölge’ oluşturalım diyor. Türkiye’nin iki senedir söylediğine geldi. Güvenli bölge meselesine. Ama artık çok geç. Türkiye bunu kabul etmeyecektir. Trump’un bu görüşmeyi çarpıtması kendi kamuoyuna güçlüyüm imajı vermekten başka bir şey değil. Hakim gösterme isteğinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.



AVRUPALILARIN DA KAFASI KARIŞTI



Amerika yönetiminin sürekli olarak yalan yanlış bilgiler vermesi ve dağınık bir görüntü sergilemesi, Avrupa Birliği’nin (AB) de tepkisine neden olmuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimindeki dağınıklığa atıfta bulunarak, “Washington’u aramak istediğimizde kimi arayalım?” diye sormuştu.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL