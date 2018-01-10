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ABD Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:36
ABD Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin İdlip’teki saldırılarından duyulan rahatsızlığı İran ve Rusya’nın Ankara Büyükelçilerine iletmişti. Bunun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

 

Ankara, salı günü de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki göstermişti. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesi gündeme geldi.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:36
  1. iran
  2. astana
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu
  • ramazanramazan1 sa önce
    cagirma kardesim...cagirma...afrine gir munbici al..nasil deasi sinirdan temizledin..bunlarida temizle....konusup durma...bu varlik mucadelesi..
  • AtaAta1 sa önce
    Bunların suyu ısınıyor
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