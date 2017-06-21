ABD Ankara Büyükelçiliği'ne LGBT bayrağı asıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına, Orlando'da eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde LGBT bayrağı asıldı.21 Haziran 2017 Çarşamba 15:56
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına, Florida'nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece bir kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yıl dönümünde Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans (LGBT) hareketinin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki bayrak asıldı.