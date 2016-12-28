ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!

Açıklamada, "ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” denildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Konuya dair Türk medyasında yanlış bilgilerin dolaştığının iddia edildiği açıklama şöyle:

“ABD hükumeti DAEŞ’i desteklememektedir. ABD hükumeti geçmişte DAEŞ’i oluşturmamış veya desteklememiştir. ABD hükumetinin DAEŞ’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.

DEAŞ’a karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, DEAŞ’ı yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükumetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz.

Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde DEAŞ’la mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.Tıpkı Türkiye gibi, ABD de DEAŞ destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.”