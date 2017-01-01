ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama

Elçilik, “Reina’nın da aralarında bulunduğu eğlence merkezlerine yönelik tehditlere ilişkin spesifik bir bilgiye sahip olmadıklarını” belirtti.

Açıklamada, Elçiliğin tatil sezonunda Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde ABD vatandaşlarının şiddet eylemlerine hedef olabileceğine yönelik belirtiler olduğu takdirde yaptığı genel tehdit uyarısını yayınladığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliği, Amerikan ve Türk istihbarat servislerinin terörle mücadelede, şüphelilere yönelik bilgi paylaşımının da aralarında bulunduğu konularda yakın danışma halinde olduklarını vurguladı.



İstanbul Ortaköy’de bulunan ünlü gece kulübüne yönelik saldırının ardından önce ABD, ardından da Avustralya, Türkiye’deki vatandaşları için uyarı yayınlamıştı.



ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun “aşırılıkçı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına yer verildi.



Mesajda Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılıların, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.