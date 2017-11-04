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ABD Büyükelçiliği önünde 3 ülke aleyhine gösteri

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:10
ABD Büyükelçiliği önünde 3 ülke aleyhine gösteri

ABD Büyükelçiliğinin üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmasının 38'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte göstericiler ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine sloganlar attılar.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde, ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Bu olayın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:10
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