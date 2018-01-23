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ABD büyük taarruza hazırlanıyor

ABD’nin Afganistan’da yürüttüğü Kararlılık Destek Misyonu tarafından basına yapılan açıklamada Afgan Milli Ordusunun Taliban Hareketine karşı büyük bir taarruza hazırlandığı bildirildi.

23 Ocak 2018 Salı 18:14
ABD büyük taarruza hazırlanıyor

NATO bünyesinde gösterilen faaliyetler çerçevesinde kış aylarının Taliban’ın gelir kaynaklarının akamete uğratılması için değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca mevcut sürecin cihat yanlılarının her yıl düzenlediği olağan bahar operasyonlarına karşı hava gücünün iyileştirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.

CIA’e yakınlığı ile bilinen bir haber-analiz sitesi ABD’nin 2017 yılını Taliban’a karşı bir başarı olarak değerlendirmesini eleştirerek Afgan Milli Ordusunun Talibanla savaşacak güçte olmadığını belirtti.

Kararlılık Destek Misyonu açıklamasında Taliban’ın 2017 yılında hiçbir yeni vilayet başkentini ele geçiremediğini söyleyen General Nicholson, 2017 yılına ait ‘birkaç başarılı adım’dan da söz etti.

Taliban Hareketi, her yıl kış dönemlerinde operasyonlarını azaltırken bahar ve yaz aylarında ise yeni bir operasyon dalgası başlatıyor.

Bu yılki operasyonlarına Mansuri Operasyonlar adını veren Taliban, konuya ilişkin açıklamasında ABD öncülüğündeki işgalci güçlere yönelik saldırıların artırılacağını belirtmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:14
  1. Taliban
  2. CIA
  3. Milli Ordu
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