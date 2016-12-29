ABD burnumuzun dibine asker indiriyor

Dünya Bülteni'nin aktardığı habere göre Amerikan askerleri cephe hatlarına yakın noktalara konuşlanmaya başlayacak.



Operasyonun ikinci aşaması için hazırlıklar tamamlanırken, önümüzdeki günlerde ikinci dalganın başlatılması planlanıyor. Ordu yetkililerinden alınan bilgilere göre, ikinci aşamada ABD askerleri cephe hatlarına daha yakın noktalarda bulunacak.



14 ÖRGÜT MENSUBU YAKALANDI



Irak güvenlik güçler Musul'un doğusundaki Bekir bölgesinde DAEŞ lideri yardımcısı ile 14 örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı



DAEŞ'in Musul batısındaki Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği saldırıda 25 Haşdi Şabi mensubunun öldürüldüğü bildirildi.



İBADİ SÜREYİ VERDİ: 3 AY



Öte yandan 2016 yılının DEAŞ'ın Irak'ta son yılı olacağını defalarca dile getiren Başbakan Haydar Abadi, DEAŞ'ın Musul'dan temizlenmesi için 3 aya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Abadi yaptığı basın toplantısında Ankara ile ilişkilerin düzeldiğini ifade etti.



Bu arada Anbar vilayeti batısındaki bölgeleri kurtarmak için bölgeye askeri sevkiyat yapıldı.



ABD: DAEŞ 2 SENEDEN EVVEL BİTMEZ



Korgeneral Stephen Townsend, örgütün Irak'ta Musul'dan, Suriye'de de Rakka'dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söylemişti.



Irak'ın Musul ile Suriye'nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçınmıştı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin DAEŞ'e karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etmişti.



Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar” ifadesini kullanmıştı.