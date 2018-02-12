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ABD bunun hesabını nasıl verecek?

ABD Kongresine sunulan Suriye raporundan elde edilen bilgilere göre Pentagon, yeni yıl bütçesinde YPG için 500 milyon dolar ayırdı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:52

ABD Kongresine sunulan Suriye raporundan elde edilen bilgilere göre Pentagon, yeni yıl bütçesinde YPG için 500 milyon dolar ayırdı.

Suriyeli Hristiyan Syriac Military Council'in, Deyr ez Zor bölgesinden ayrılıp Afrin'e, YPG'ye yardım için geçme kararı aldığı da öğrenildi.

'GEÇEN YILIN BÜTÇESİ 430 MİLYON DOLARDI'

Pentagon'un 'inspector general'i (IG, başmüfettiş) bütçe gereği Kongre'ye sunmak zorunda olduğu Suriye raporunu yazdı. Raporda ABD'nin hakkında sürekli çelişkili açıklamalar yaptığı YPG ile ilişkisi hakkında ilginç tespitler var. 1 Ekim'de başlayan yeni bütçe yılında YPG'ye yönelik 500 milyon dolar para ayrılmış görünüyor. Geçen yılın bütçesinde bu miktar 430 milyon dolardı. Yani bazı açıklamalarda 'kesilecek' denilen ilişki için 70 milyon dolar daha fazla para istenmiş bu yılda.

Müfettiş, bu bütçe kapsamında gönderilecek askeri malzemenin yapısında bir değişim olmasının doğal olduğunu, çünkü henüz tam bitirilmemiş de olsa DEAŞ ile mücadelenin ilk şiddetli aşamasının geçildiğini ve şimdiki aşamanın daha çok kurtarılmış bölgelerin tutulması, istikrarlaştırılmasına yönelik olduğunu, bu yüzden de gönderilecek silahların niteliğinin bu yeni duruma uygun olması gerektiğini söylüyor.

Gönderilmesi planlanan malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler, anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler sayılıyor.

'AFRİN'E GEÇMEK İSTEYENE SİLAH YOK'

Amerika'nın yönlendirmesiyle kaçan DEAŞ'ın toplandığı Deyrizor bölgesine yoğunlaşmış SDG (Suriye Demokratik Güçleri) içinden YPG'li unsurların, Türkiye'nin operasyon yürütmekte olduğu Afrin bölgesine geçmek isteyebilecek YPG'lilere yeni bütçe kapsamında gönderilecek yeni silahların katiyen verilmeyeceği de bu rapor baz alınarak Pentagon içinde yapılan tartışmalarda söylendi.

Ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğu ve bunun sadece Türkiye'den gelebilecek tepkileri yumuşatmak amacıyla söylenip söylenmediği belli değil.

'SİLAHLARIN KONTROLÜ ELDEN KAÇTI'

Çünkü 'müfettiş'in İran etkisi hakkında verdiği bir diğer raporda Amerika'nın bölgeye gönderdiği silahların üzerindeki kontrolünü çoktan kaybetmiş olduğu da görülüyor.

'Müfettiş'in raporunda, Amerika tarafından DEAŞ ile savaş sürerken Suriye'nin genelinde güçlenmesine göz yumduğu ancak şimdi de yine Amerika tarafından öncelikli sorun ilan edilen İran ile ilgili ilginç bilgiler var.

Irak merkezi hükümeti ile Amerika arasında sürmekte olan yardım süreci bağlamında Irak ordusuna verilen bazı tankların, sonunda İran'a bağlı olan Şii milis güçleri tarafından kullanıldığı CIA tarafından tespit edildi. Gerçi Irak devleti bunun olmasının önüne geçeceklerini ilettiler, ama bunun da ne kadar gerçekçi olduğu burada şüpheyle karşılanıyor.

Sahada durum böyle olunca Amerika'nın YPG'nin elindeki silahları kontrol edeceği açıklamaları da tabii ki havada kalıyor.

'ORDULAŞMA SÜRÜYOR'

Pentagon'a ve CIA'ya bölgeden ilginç istihbaratlar akıyor. Yine bu son rapor baz alınarak Pentagon'da yapılan durum değerlendirmesinde bu istihbaratlar da kullanıldı.

Amerika resmen oluşmasına katkıda bulunmasa da bölgede silahlı militanların bir ordulaşma sürecinde oldukları da tespit edildi. Fırat'ın doğusundaki bölgede 14 askeri eğitim kampının kurulmuş olduğu ve hatta subay yetiştiren bir askeri kolej bile bulunduğu tespit edildi.

Amerikalıların konuştuğu YPG'liler bu askeri eğitim kamplarında eğitilen insanların sayısının orta vadede 30 bini bulmasının hedeflendiğini söylediler. Pentagon'da yapılan bu değerlendirme sonucunda Amerika'nın sahadaki komutanlarının ilk açıkladıkları ama sonra gelen tepki nedeniyle geri alınmak zorunda kalınan 30 bin kişilik ordu hedefinin sahada hâlâ daha sürdürüldüğü ortaya çıkıyor.

Sadece bu defa bu ordu Amerika kontrolünde kurulmuyor. Bu sadece bölgedeki YPG'nin yaptığı bağımsız bir işmiş gibi sunulmakta. Ayrıca Irak'ta da 2 bin peşmergeye ABD tarafından askeri eğitim verilmekte olduğu öğrenildi.

'İLGİNÇ BİR DETAY DAHA'

Bu arada Washington'daki birimlere göre SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin'e, YPG'ye yardım için geçme kararı aldı.

Washington'un, "Bu kararı alanlara her türlü yardımı keseriz" tehdidine rağmen bu kararın alınması ilginç bulundu.

Bilgileri Habertürk yazarı Serdar Turgut köşesinden paylaştı

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:52
  1. YPG
  2. ABD
  3. Pentagon
  4. Irak

YORUM YAZ

  • Ömer halis Ömer halis 38 dk önce
    Haydut ve terörist amerika yıllardır pkk pyd ypg terör örgütülerine yardım ediyor. şehit edilen her Mehmetçiğimizin kanında kahpe amerikanın parmağı var şüphesiz. askerimize sıkılan kurşunlar amerikanın terör örgütlerine verdiği silahlardan çıkıyor
  • Mustafa Mustafa 45 dk önce
    Şu mobil uygulamayı düzeltin. Ekrana bastıra bastıra kaydiriyoruz, bazen de ekran kaymıyor haber açılıyor.İki habere bakana kadar canımız çıkıyor.Ne demek istediğimi anlamanız için,uygulamayı biraz kullanın görürsünüz.Bendeki telefon j7 ..
  • ismetismet1 sa önce
    Abd neyin hesabını verecek Türkiye yi önemsemiş olsa zaten yapmazlardı. türkiye abdenin gözünde bir hiç türkiye ancak yorum yaparak kendini aldatıyor. sıkıysa incirliği kapatsaya devlet halka kulak vermiyor halk ne istiyor. devlet bildiğini okuyor ancakaçıklamalarla bir yere varılmaz bu açıklamalardan millete bıkkınlık geldi.
  • MuratMurat1 sa önce
    Şer gibi görünen bu olay çok hayırlı, pkk yı bitiriyoruz, silahlarımızı hem deniyor hem dünyaya gösteriyoruz ve amerikanın karizmasını çiziyoruz.
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Serdar zaten ABD sesi radyosu...ABD ve Batı yüzsuz dur.Suçu işler sonra seni aynı suçu masumun üzerine atar.
Bugünkü Akit

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