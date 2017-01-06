''ABD bunu Türkiye'deki terörü artırmak için yapıyor''

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Fikri Işık, ABD ile ilgili bir soruyu cevapladı.



Fikri Işık, "Son günlerde meydana gelen saldırıları direkt ABD ile ilişkilendirilebiliyor mu?" sorusunu şöyle cevapladı:



"YPG, ABD'NİN TAŞERONU"



ABD, DEAŞ ile mücadele edeceğim de bunu yaparken taşeron kullanacağım diye bölgede PYD'yi partner olarak seçti. Bu PKK'nın Suriye uzantısıdır ve asla Suriye'deki Kürtleri temsil etmez. Kendine itaat etmeyen pek çok Kürt grubu da egale ettiler. Bunun içerisinde Müslüman olmayan Kürt grupları var.



"BİZ BEDEL ÖDÜYORUZ, ABD DE ÖDEYECEK"



ABD, stratejik bir hata yaptığı için şimdi bedelini biz ödüyoruz. Eninde sonunda ABD de ödeyecek.



"YPG'YE GİDEN SİLAHLAR DEŞA'IN ve PKK'NIN ELİNE GEÇİYOR"



ABD son derece yanlış bir tercih yaptı ve PYD'ye silah veriyor. Artık o silahların orada dağıtılması kontrolsüzlük doğuruyor. Bu silahlar, bazen Irak'ta DEAŞ'ın elinde bulunuyor. Bazen Suriye'DEAŞ'ın elinde bulunuyor. Bazen Türkiye'de PKK'nın elinde bulunuyor.



"ABD, TÜRKİYE'DEKİ TERÖRÜ ARTIRMAK İÇİN BİLİNÇLİ OLARAK YPG'YE SİLAH VERİYOR"



"ABD, bilinçli olarak Türkiye'deki terörü artırmak için buraya silah yığıyor" demek çok iddialiı olur. Ama geldiği nokta itibari ile ABD'nin YPG'yi desteklemek için verdiği silah silahların PKK tarafından kullanılması kaçınılmaz şekilde bu cümlenin kurulmasına yol açıyor.