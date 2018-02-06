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ABD bunu tartışıyor! Martin Luther King...

Martin Luther King'i istismar tepki çekti... Amerikan Ulusal Futbol Ligi şampiyonluk müsabakası sırasında televizyonda yayımlanan reklam filmi, Martin Luther King'in sözlerini ticarileştirdiği gerekçesiyle eleştirildi. Pek çok kişi, King'in istismar edilmesine tepki gösterdi.

06 Şubat 2018 Salı 14:25
ABD bunu tartışıyor! Martin Luther King...

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin öncülerinden sivil haklar hareketi lideri Martin Luther King'in tarihi vaazının reklam filminde kullanılması eleştirilere neden oldu.

Uluslararası bir otomotiv firmasının ticari kamyonet modelini tanıttığı reklam filminde, King'in 4 Şubat 1968 tarihli "Bando Şefi İçgüdüsü" başlıklı vaazından bir bölümün kullanılması tartışmalara yol açtı.

KİNG’İ REKLAMDA KULLANINCA TEPKİ ÇEKTİLER

"Super Bowl" olarak adlandırılan Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk müsabakasının televizyon yayını sırasında ekrana gelen reklam filminde, görüntülere King'in kendi sesinden vaazı eşlik ediyor.

Topluma hizmet etmenin öneminin anlatıldığı vaazın reklamda kullanılan kısmında King, şu sözleri sarf ediyor:

"Önemli biri mi olmak istiyorsunuz? Harika. Takdir edilmek mi istiyorsunuz? Harika. 'Büyük' biri mi olmak istiyorsunuz? Harika ama 'Aranızda en büyüğü, size hizmet edendir' buyruğunu idrak ettiğinizde, büyüklüğün yeni bir tanımına ulaşmış olursunuz. Bu tanım bize şunu öğretir: Büyüklüğe herkes muktedirdir. Topluma hizmet etmek için Platon ve Aristo'yu bilmeniz gerekmez. Topluma hizmet etmek için görelilik teorisini bilmeniz gerekmez. Topluma hizmet etmek için termodinamiğin ikinci yasasını bilmeniz gerekmez. İyilikle dolu bir yüreğiniz, sevgiyle yoğrulmuş bir ruhunuz olsa yeter."

Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, King'in sözlerinin ticari bir ürünün tanıtımında kullanılmasına tepki göstererek, vaazın bağlamından koparılarak kurumsal kimlik mesajının parçası haline getirildiği eleştirilerini yöneltti.

"REKLAMCILAR BÖYLE YAPARLAR"

Reklamı eleştirenler, King'in konuşmasında, ticarileşmeye ve reklamların toplumdaki olumsuz etkisine dair sözler sarf ettiğini hatırlattı. King'in vaazında "Komşularınızı kıskandırmak istiyorsanız şu arabayı kullanmalısınız derler. Sonra bir bakarsınız onu satın almışsınız. Reklamcılar böyle yaparlar." ifadelerini kulandığına işaret edildi.

Şirket sözcüsü, tepkilere verdiği yanıtta, ticari kamyonet kullanıcılarının araçlarını gönüllü çalışmalarda kullanmalarının sık görülen bir durum olduğunu, King'in dayanışmayı vurgulayan sözleriyle insanlara ilham vererek bunu daha fazla teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:25
  1. ABD
  2. Martin Luther King
  3. reklam yüzü

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