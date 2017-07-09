ABD bunu konuşuyor! Rezil oldu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında 'Dokunmayınız' yazılı bir cihaza dokunması ve o anda fotoğraflanması sosyal medyada büyük yankıya sebep oldu.

NASA üssünü ziyaret eden Pence, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Pence'in konuşmasından öte, NASA ziyaretinden yansıyan bir kare popüler oldu.

Üzerinde 'Kritik Uzay Uçuş Donanımı, Dokunmayınız!' yazılı bir ekipmana dokunan Pence, o anda fotoğraflandı. Pence'in fotoğrafı sosyal medyada günün en çok paylaşılan görsellerinden biri haline gelirken, binlerce kişi Pence ile alay etti.

Mike Pence kendini savundu

Mike Pence, sosyal medyada kendisi ile alay edilmesinin ardından açıklama yaptı. Pence, "Bunu yapmam için beni Marco Rubio teşvik etti" dedi. Rubio, Florida eyaleti Senatörü.