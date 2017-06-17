ABD bunu konuşuyor... Ölü bulundu...

ABD’nin Massachusetts eyaletinde aslen Giresunlu olan gurbetçi ailenin çocukları 14 yaşındaki Eren Tunç Yanbul, serinlemek amacıyla misafirliğe gittiği evin havuzuna girdi.

Bir süre kendisinden haber alınamayan ortaokul öğrencisi genç Eren Tunç’un cansız bedeni yakınları tarafından havuzda bulundu. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2013 YILINDAN BERİ ABD'DEYDİ

Bölge polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Eren Tunç Yanbul’un cenazesi işlemlerin ardından memleketi Giresun’a gönderilerek toprağa verilecek.Eren Tunç Yanbul’un 2013 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’den ABD’nin Massachusetts eyaletinin Ludlov kentine yerleştiği öğrenildi.