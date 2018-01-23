ABD bu sözlerini unuttu mu?

PYD VE YPG'Yİ HİÇ DUYDUNUZ MU?:

28 Nisan 2016 günü ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlayan dönemin Savunma Bakanı Ashton Carter, Senatör Lindsey Graham'in Suriye konusunda üst üste sorularını cevapladı. Graham'in "PYD'yi ve YPG'yi hiç duydunuz mu?" şeklindeki sorusuna "Evet" karşılığını veren Carter, Senatörün, "Bunlar kimdir?" sorusunu ise "Kürt gruplar" şeklinde cevapladı.

YPG, PYD'NİN SİLAHLI KANADI

Sorularına "YPG, PYD'nin silahlı kanadı mı?" diye devam eden Graham'a yanıt veren Savunma Bakanı ise "Evet, doğru" dedi.

RAPORLAR PKK-PYD ARASINDAKİ İLİŞKİYİ YAZIYOR

Ash Carter, Graham'in "Raporlar, bunların PKK ile bağlantılı ya da en azından önemli ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIYOR MUYUZ?

Graham'in araya girerek, PKK'nin Türkiye için terör örgütü olduğunu söylemesi üzerine Carter, "PKK sadece Türkiye'nin değil ABD'nin nazarında da terör örgütüdür." diye konuştu.

TÜRKLER'İN BİZE KIZGIN OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL

Carter, "Türkler'in Suriye'de YPG'yi silahlandırdığımız için bize kızgın olması sizin için şaşırtıcı mı?" sorusu üzerine ise "Hayır" dedi ve Türkiye ile geniş istişareler içinde olduklarını belirtti.