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ABD bu kez başarısız oldu

ABD Füze Savunma Ajansı’nın son bir ay içerisinde ikincisini gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze önleme testinin başarısız olduğu bildirildi.

23 Haziran 2017 Cuma 10:18
ABD bu kez başarısız oldu

Füze Savunma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, çarşamba günü saat  19.20’de Pasifik Okyanusunda bulunan USS John Paul Jones güdümlü füze  destroyerinden fırlatılan füzeyi önlemek üzere Hawaii test merkezinden fırlatılan  orta menzilli balistik füze ile önleme testi yapıldığı ifade edildi.

DENİZE DÜŞTÜ

Planlanan önlemenin gerçekleşmediği belirtilen açıklamada, hem  balistik füzenin hem de SM-3Block IIA adlı önleme füzesinin denize düştüğü  kaydedildi.

HENÜZ SAHAYA İNDİRİLMEDİ

SM-3 Block IIA füzesinin, ABD ve Japonya tarafından orta menzilli  füzelere karşı savunma amaçlı geliştirildiği belirtilen açıklamada, füzenin iki ülke tarafından da henüz sahaya indirilmediğini bildirildi.

ABD geçen ay bu füzenin benzerini test etmiş ve Marshall adalarından  fırlatılan balistik kapasiteli bir füzeyi Venderberg’den fırlatılan önleme  füzesiyle Pasifik Okyanusu'nda vurmuştu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:18
  1. balistik füze
  2. ABD
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