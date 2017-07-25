Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Tillerson istifa edebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yakın bir zamanda istifa edeceği iddia edildi.

25 Temmuz 2017 Salı 01:45
ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Tillerson istifa edebilir

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevinden istifa edebileceği öne sürülüyor. Amerikan basını, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Trump'ın politikalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve istifa etmeyi düşündüğünü öne sürdü.CNN International'ın 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Tillerson'ın istifası bu hafta sonu gelebilir.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Tillerson'ı istifa etmemesi için ikna etmeye çalıştığı da Amerikan basınında tartışılan konular arasında.

ADALET BAKANI SENSİON'UN DURUMU DA BELİRSİZ

ABD Başkanı Trump'ın bir süredir Adalet Bakanı Sension ile yaşadığı tartışmalar gündeme damgasını vurmuştu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın seçim döneminde Rusya'nın ABD Büyükelçisiyle görüştüğü ortaya çıkmış bunun üzerine Sessions Rusya soruşturmasından çekilmişti.

FBI eski Başkanı James Comey ile ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, Comey'nin kendisi hakkında bir dosya tutarak işini korumaya çalıştığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 01:45
  1. abd
  2. Rex Tillerson
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Tillerson istifa edebilir
    1. ABD bu iddia ile çalkalanıyor!..
    2. Bir dakikalık egzersiz kemikleri koruyor
    3. Galatasaray'ın 2.kalecisi belli oldu
    4. ABD'den yeni S-400 açıklaması
    5. Galatasaray'da Ayhan Akman'ın yerine..
    6. Dortmund'un kabusu Beşiktaş
    7. Quaresma'ya ceza geliyor
    8. İlginç gelişme!İspanyol futbolcu,..
    9. 6.5 milyon TL’lik borç için 685 TL..
    10. Erdoğan'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na..
    11. Almanya vazgeçemiyor: Türkiye önemli..
    12. Mescid-i Aksa'yı gördüm..
    13. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa görüşmesi
    14. Çin'den kritik 'Suriye' mesajı!
    15. 9 terörist öldürüldü, tepeye Türk..
    16. İsrailli teröristler, bir Filistinliyi..
    17. TÜBİTAK görevlisinin evde yaptığı..
    18. İhraç edilmişti... O komutan TSK'ya..
    19. Kripto imam hala öğretmen olarak görev..
    20. DAEŞ'in hücre evinde FETÖ kitapları..
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...