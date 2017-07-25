ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Tillerson istifa edebilir

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevinden istifa edebileceği öne sürülüyor. Amerikan basını, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Trump'ın politikalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve istifa etmeyi düşündüğünü öne sürdü.CNN International'ın 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Tillerson'ın istifası bu hafta sonu gelebilir.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Tillerson'ı istifa etmemesi için ikna etmeye çalıştığı da Amerikan basınında tartışılan konular arasında.

ADALET BAKANI SENSİON'UN DURUMU DA BELİRSİZ

ABD Başkanı Trump'ın bir süredir Adalet Bakanı Sension ile yaşadığı tartışmalar gündeme damgasını vurmuştu.

Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın seçim döneminde Rusya'nın ABD Büyükelçisiyle görüştüğü ortaya çıkmış bunun üzerine Sessions Rusya soruşturmasından çekilmişti.

FBI eski Başkanı James Comey ile ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, Comey'nin kendisi hakkında bir dosya tutarak işini korumaya çalıştığını öne sürdü.