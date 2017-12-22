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ABD bu defa Afganistan'dan mesaj gönderdi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Afganistan’a sürpriz bir ziyaret düzenledi. Pence’in ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle önceden ilan edilmediği değerlendirili

22 Aralık 2017 Cuma 17:05
ABD bu defa Afganistan'dan mesaj gönderdi

Ajandasındaki Kabil Hükumet Yetkilileriyle yapacağı görüşmelerle Afganistan’a gelen ABD Başkan Yardımcısı, ülkesinin dört ay önce Başkan Trump tarafından ilan edilen cihat yanlılarına karşı ucu açık savaş taahhüdüne bağlı olduğu mesajını iletti.

Gecenin karanlığında Bagram Hava Üssüne inen Mke Pence, ardından helikopter ile Kabil’e vardı. Pence, Kabil’de Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Genel İdare Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Mike Pence, Afgan liderlere orada oluşunun ABD’nin Afganistan’a olan desteğinin somut kanıtı olduğunu ifade etti.

Donald Trump, Ağustos ayında ilan ettiği yeni Afganistan stratejisinde ülkeye ek asker göndererek Taliban’la mücadeleye devam edeceklerini belirtmişti.

Ağustos sonu itibariyle 11.000 Amerikan askerinin bulunduğu Afganistan’a asker sevkiyatı devam ediyor.

ABD Hükumetine minnettarlığını sunan Eşref Gani, ‘Afganistan’ın Birleşik Devletlerle olan ortaklığının fedakarlıklarla betonlaşmış olduğunu’ söyledi.

Basına yönelik hitabında asker sayısının artışı hakkında konuşan Mike Pence, ‘sonuçların ülke genelinde görülmeye başlandığını’ belirtirken Gani ve Abdullah’ın Taliban’da değişiklikler gördükleri yönündeki ifadelerini aktararak ‘düşman sonunda kaybetmenin yorgunluğunu tadacak ve barış görüşmelerine gelecek’ dedi.

Afganistan İslam Emirliği Taliban ise ABD’nin 130.000’in üzerindeki asker sayısıyla 15 yıl boyunca zafer kazanamadığını ve şimdi toplamda 11.000 askerle daha fazlasını yapamayacağı görüşünde.

Taliban mücahitleri, ülkedeki yabancı askerler varlık gösterdikçe müzakere masasına oturmamakta ve savaşa devam etmekte kararlı.

Basın mensuplarının daha fazla askere ihtiyaç olması durumunda ne yapılacağı yönündeki soruları cevaplayan Mike Pence, ‘bu önümüzdeki günlerde Trump’ın vereceği bir karar olacaktır’ dedi.

Afgan liderlere siyasi reformlar için baskı yaptığını da aktaran Mike Pence, Eşref Gani’nin kendisine 2018 seçimleri için bir yapı geliştirdikleri garantisi verdiğini bildirdi.

Pence’in kısa Afganistan ziyareti, Ortadoğu seyahatinin bir parçası olarak gelişti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:05
  1. Mike Pence
  2. Eşref Gani
  3. Afganistan
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