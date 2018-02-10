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ABD bu adamı konuşuyor

ABD basını, Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında değindiği Kuzey Koreli genci yakın takibe aldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:31
ABD bu adamı konuşuyor

Trump, 13 yaşındayken yiyecek takası yapmak için kömür ararken sol el ve ayağını kaybeden, 2006'da da ülkesinden kaçan Kuzey Koreli Ji Seong-ho'yu övmüştü.

Şimdilerde 35 yaşında olan Li Seong için "Kuzey Kore'deki açlığın çocuğu" diyen Trump'ın konuşması karşısında Ji de teşekkür anlamında koltuk değneklerini havaya kaldırmıştı.

 ABD basını da son zamanlarda ülkelerinin nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'den kaçan Ji Seong'un hayatını yakından incelemeye başladı. 2000'lerin başında yıllarda kısa bir ziyaret için gittiği Çin'den döndükten sonra Kuzey Kore yetkilileri tarafından işkence gördüğü ve babasını da işkencelerde kaybeden Ji, 2006'da Tumen Nehri üzerinden Kuzey Kore'den kaçtı. Ji Seongho, son yıllarda ise Kuzey Kore'den kaçanlara yardım etmeye çalışıyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 07:31
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