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''ABD bize sahip çıkmadı''

Kürdistan Özgürlük Partisi, IKBY'nin referandumu sonrası ABD siyasetini eleştirdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
''ABD bize sahip çıkmadı''

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkan Yardımcısı Kasım Ergün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, ABD'nin yanlış bir siyaset uyguladığını ileri sürerek, ABD'den bu siyaseti gözden geçirmesini istedi.

Ergün, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Azadi Hareketi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (PDK-Bakur) ve PSK adına bir ortak açıklama okudu.

Kasım Ergün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı gayrimeşru referanduma ilişkin değerlendirmesinde, referandumun ardından yaşanan gelişmeler karşısında ABD'nin suskunluğunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bölgede Şii yayılmacılığı yaşandığını öne süren ve bunu protesto ettiklerini dile getiren Ergün, ABD'nin bu konudaki destekleyici politikasını da kınadıklarını ifade etti. Ergün, "Temennimiz ABD yönetiminde aklıselimin hakim olmasıdır." dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  1. Kürdistan Özgürlük Partisi
  2. Azadi Hareketi
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