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ABD Bitcoin ile krizden kurtulmaya mı çalışıyor?

Kripto para Bitcoin üzerinde oynanan oyunun ABD tarafından gerçekleştirilerek, ülkede yaşanan krize tedbir alındığı iddia edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
ABD Bitcoin ile krizden kurtulmaya mı çalışıyor?

Dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan kripto para birimi Bitcoin 2 gün içinde yüzde 25'den fazla değer kaybederek 10 bin dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının en güçlüsü olan Bitcoin'in gerilemesi diğer sanal paraları da etkiledi. Sanal para borsasında birkaç birim hariç diğer bütün kripto paralar yüzde 100'lere kadar değer kaybederek bilinmeyen birilerini zenginleştirerek birileri fakirleştirdi.

BAZI ÜLKELER BİTCOİN İLE VATANDAŞLIK VERMEYE BAŞLADI

Herhangi bir kurum veya ülkeye bağlı olmayan kripto parayla bazı Pasifik ülkelerinin dolar karşılığı vatandaşlık hakkı vermesi ise bu sanal paranın dolar tarafından finanse edilen ABD Merkez Bankası FED'in dünya piyasasına karşılığı olmayan dolarların karşılığı, ekonomisinin eksik finansal ayağına takviye yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi. 

ABD'NİN KRİZ İÇİN TEDBİR HAMLESİ Mİ?

Üzerinde spekülasyonlar yapılarak birkaç gün içinde yüzlerce lira değer kazanıp kaybeden arkasında ise hangi ülkenin, kimlerin olduğu bilinmeyen Bitcoin ile bazı ülkelerin dolar karşılığı vatandaşlık vermesi sonrası ABD ekonomisinin, ticaret yaptığı ülkelerin milli paralara dönmesi sonucu iyice derinleşen finansal krizinin tedbir amaçlı hamlesi olarak görüldü.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
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