ABD birleşmeyi önlemek için suikastlere başladı

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Suriye'de muhalif grupların toplanması amacıyla görüşmeler yapan Türkistan İslam Cemaati lideri aynı zamanda birleşmede yer alan şeri heyetin başkanı olan Şeyh Ebu Ömer Türkistani ve 2 kişi daha akşam saatlerinde yapılan ABD drone saldırısında şehit düştü.

Birleşmenin öncüleri olan ve ellerinden geleni yapan şeri kadı'lardan Şeyh Muhlis Ulyani ağır yaralı olarak yaşadığı bildirildi.

Bölgeden şuana kadar Şeyh Ulvani hakkında daha net bilgi elimize ulaşamazken, Hattab el Kahtani'nde araçta olduğu ve şehit olduğu bildirildi.

ıslahhaber