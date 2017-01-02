ABD birleşmeyi önlemek için suikastlere başladı

Suriye'de muhalif grupların toplanması amacıyla görüşmeler yapan Türkistan İslam Cemaati lideri aynı zamanda birleşmede yer alan şeri heyetin başkanı olan Şeyh Ebu Ömer Türkistani ve 2 kişi daha akşam saatlerinde yapılan ABD drone saldırısında şehit düştü.

ABD birleşmeyi önlemek için suikastlere başladı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 13:30
Bu haber 25.214 kez okundu

Suriye'de muhalif grupların toplanması amacıyla görüşmeler yapan Türkistan İslam Cemaati lideri aynı zamanda birleşmede yer alan şeri heyetin başkanı olan Şeyh Ebu Ömer Türkistani ve 2 kişi daha akşam saatlerinde yapılan ABD drone saldırısında şehit düştü. 

Birleşmenin öncüleri olan ve ellerinden geleni yapan şeri kadı'lardan Şeyh Muhlis Ulyani ağır yaralı olarak yaşadığı bildirildi.

Bölgeden şuana kadar Şeyh Ulvani hakkında daha net bilgi elimize ulaşamazken, Hattab el Kahtani'nde araçta olduğu ve şehit olduğu bildirildi. 

ıslahhaber

 
EtiketlerŞeyh Ebu Ömer Türkistanisuriye saldırı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.