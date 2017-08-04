ABD bile isyan etti... PKK'ya müdahale etti...
Suriye'nin Rakka ilinde konuşlu ABD güçleri, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sivillerin evlerini yağmalaması üzerine, müdahale etmek zorunda kaldı.04 Ağustos 2017 Cuma 16:21
Suriye'nin Rakka ilinde PKK/PYD'nin silahlı kanadı YPG, bir beldede sivillerin evlerini yağmaladı. ABD güçleri, sivillerin tepkilerinin terör örgütü ile çatışmaya dönüşmesi üzerine, tepki vermek zorunda kaldı.
AA'nın haberine göre Suriye'nin Rakka ilinde konuşlu ABD güçleri, PKK/PYD'nin sivillerin evlerini yağmalaması üzerine, müdahale etmek zorunda kaldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD militanları, ABD'nin askeri desteğinde, DEAŞ ile savaş gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.
Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, ile çatışmaya dönüştü.
Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.
"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.
"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.