Gerilimi tırmandıracak adım! İran el yapımı füzeyle ABD bayraklı hedefi vurdu

İran'ın Mazandaran kentindeki Kiyasar bölgesinde mühendisler tarafından sınırlı imkanlarda hazırlanan bir füzenin tanıtımı ve denemesi gerçekleştirildi.

Önce parçalar halinde bulunan prototip füzeler mühendisler tarafından birleştirildi, ardından deneme atışı için füzeler rampalara yerleştirildi. Deneme atışı için belirlenen hedefin üzeri ABD bayrağı ile kaplandı, ardından füze ateşlendi.

HEDEF 12'DEN VURULDU

Hedefe doğru ateşlenen füze kısa süre içerisinde karşısındaki hedefi imha etti. Hedefi imha etti ancak küçük ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Oluşturulan hedefin üzeri ABD bayrağı ile kaplıydı. Hedef ile çarpışan füze bayrağı paramparça ederek hedefi imha etti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI HAZIRDA BEKLEDİ

Füzenin deneme programının sürpriz konukları da vardı. İran Devrim Muhafızlarından İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Gücü Tugay Amirlerinden Ali Haczadeh'de lansmana katılanlar arasındaydı. ABD bayraklı hedefin tam isabet ve başarılı bir şekilde yok edilmesinden büyük memnuniyet duyan Hacızadeh füze için, "Düşmanlarımıza karşı oldukça etkili ve caydırıcı bir güç" ifadelerini kullandı.

Füzenin yapımında rol alan mühendisler de projelerinin oldukça önemli olduğunu ve denemelerin de tam anlamıyla başarılı geçtiğini belirtirken, bu ve benzeri caydırıcı güçlerden ellerinde çok ayıda bulunduğunu gerektiğinde İran'ın hizmetine seve seve sunacaklarını belirtti.