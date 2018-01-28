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ABD bayraklarını indirildi! Tel Abyad'a PYD/YPG flamaları asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 19:12
ABD bayraklarını indirildi! Tel Abyad'a PYD/YPG flamaları asıldı

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı.

ABD BAYRAKLARININ YERİNE PYDFLAMALARI ASILDI

Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı.

 

Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi.

Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

EYLÜL AYINDA KALDIRILMIŞLARDI

Flamalar Eylül 2017'de kaldırılmıştı. Söz konusu bölgede bir süredir bayrak ve flama bulunmuyordu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 19:12
  1. pyd
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