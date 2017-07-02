Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin kolunda!

Rakka'da konuşlanan PYD/PKK'lılara destek veren ABD'nin bayrağı teröristlerin kolunda taşınıyor. İşgalci ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:56
ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin kolunda!

DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin bayrağı artık teröristlerin kolunda geziyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

YEREL HALKI GÖÇE ZORLUYORLAR

ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

Rakka'nın kuzeyinde ilerleyen terör örgütü, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere sığınan sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.

AMERİKAN BAYRAKLI TERÖRİSTLER

Nisan 2016'dan bu yana PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunan ABD'nin bayrağı artık teröristlerin kamuflajında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:56
  1. ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin kolunda
  2. PKK/PYD'li teröristler
  3. ABD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyonun altında kalan çocuğun burnu bile kanamadı
    1. Kamyonun altında kalan çocuğun burnu..
    2. ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin..
    3. Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
    4. Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için..
    5. Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    6. Konyaspor'dan İngiltere Premier Lig'e..
    7. Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle..
    8. Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı
    9. Trabzonspor'un yıldızı sözleşmesini..
    10. Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi..
    11. İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi..
    12. "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    13. Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
    14. İran medyası: Çaldıranın intikamını..
    15. Putin, Katar Emiri ile telefonda görüştü
    16. PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor
    17. Şeyh Said 92 yıl önce idam edilmişti...
    18. Ak Parti ilçe başkan yardımcısı şehit..
    19. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'de..
    20. İsrail'i lağım suları bastı.....
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası