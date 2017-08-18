ABD başkonsolosu yine fitne peşinde

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Türkiye’nin Güneydoğu bölgesini adeta babasının çiftliğini gezer gibi tarla yoluna çevirmesiyle bilinen ABD’nin Adana Başkonsolosu Linda Stuart Specht, yine Güneydoğu turundaydı. ABD Adana Başkonsolosu Linda Stuart Specht, önceki gün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. ABD Başkonsolosu, “Bölgeyi iyi anlamak adına Diyarbakır, Mardin, Midyat seyahatleri yapıyoruz. Buradaki gelişmeleri görüşüyoruz. Bu arada siyasi parti temsilcileriyle de görüşüyoruz” dedi. Ancak Başkonsolos, bir gazetecinin sorduğu soruları duymazdan gelerek karşılıksız bıraktı.

CEVAP VER LİNDA!

Specht’in Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde, adının Friendly Maker olduğunu belirten bir gazeteci Specht’e seslenerek, “Göle maya çalmaya çalışmak ne demek?”, “Bölge sorunları ve gelişmeleri ile ilgili merakınız neden sadece bu bölgeyle ilgili?” ve “Ortalama 6 ayda bir gittiğiniz başka bir bölge neden yok?” şeklinde sorular sordu. Ancak Specht soruları duymazdan gelirken, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu kişiler, soru soran gazetecileri dışarıda bırakarak kapalı toplantıya geçilmesini sağladılar. Su gibi Türkçe ve Kürtçe bilen Specht, oldukça sık aralıklarla Güneydoğu illerine geziler düzenliyor. Specht, bu gezilerde genellikle HDP, DBP ve PKK’nın şehir yapılanmasına bağlı değişik isimlerdeki çeşitli dernek yöneticileriyle görüşerek toplantılar gerçekleştiriyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRUYORMUŞ

Bölge halkını güçlendirmeye yönelik yaptıkları çalışmalara destek olmak için sivil toplum örgütleriyle görüşeceklerini ileri süren Specht, şunları söyledi: “Mardin’de, bölgedeki mülteci nüfusuna yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi almak için mültecilere destek olan kurumlarla görüşeceğiz. Politik gelişmelere ilişkin görüşlerini almak adına siyasi parti temsilcileriyle de görüşeceğiz. Hükümet yetkililerine de toplantı talebinde bulunduk, ancak bir kez daha bu toplantı talebimizi geri çevirdiler. Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu, Güneydoğu’daki bu karmaşık duruma ilişkin görüşlerine önem verdiğimiz yetkililerle görüşemiyor olmak beni hayal kırıklığına uğratıyor.” Ancak, PKK’nın başlattığı “Özyönetim kalkışmaları” ve “Hendek savaşları” sırasında sivillerin hayatının tehlikeye atılması konusunda hiç endişe ifade etmeyen konsolosun, “Bölgedeki karmaşık durumdan” söz etmesi ilgi çekti.

GİTTİĞİ HER YERDE İÇ KARIŞIKLIK ÇIKTI

İsyan, iç savaş ve işgaller yaşanan ülkelerde görev yapan Specht “PYD’ye baskıyı sürdüreceğiz ama terörist ilan etmemizi gerektirecek bir sebep görmedik” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Gelir gelmez Türkiye’nin Suriye sınırını inceleyen, Doğu ve Güneydoğu’da sık sık temaslarda bulunan Specht açıklamalarında “PYD’ye daha fazla toprak almaması için baskıyı sürdüreceğiz ama terörist ilan etmemizi gerektirecek bir sebep görmedik” ifadelerini tekrarlıyor. Diplomatik kariyerine 1989’da başlayan Specht, daha önce ABD’nin Irak, Afganistan, Kamerun, Vietnam, Papua Yeni Gine ve Surinam’daki temsilciliklerinde görev yaptı.

Linda’nın ilginç kariyeri

Linda Stuart Specht’in oldukça etkileyici kariyeri, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde şöyle aktarılıyor: “21 Ağustos 2015 tarihi itibariyle ABD Adana Konsolosu olarak göreve başlamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olan Specht’in yakın zamandaki görevleri Pakistan İşleri Direktör Vekili (2012-2014), Ekonomik Yaptırımlar ve Terörle Mücadele Finansman Bürosu Direktörü (2011-2012) ve Arap Yarımadası İşleri Direktör Vekili (2009-2011) olmuştur. Diplomatik kariyerine 1989 yılında başlayan Specht, ABD’nin Irak, Afganistan, Kamerun, Vietnam, Papua Yeni Gine ve Surinam’da bulunan temsilciliklerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Washington’da ise, kalkınma yardımları ve yatırım politikası konularında çalışmıştır. Specht; Türkçe, Hollandaca, Fransızca ve Vietnamca konuşmaktadır. Pennsylvania’nın Carlisle şehrinde doğmuş ve büyümüştür. İrlanda’da Trinity Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecelerini Fletcher, Hukuk ve Diplomasi Okulu’ndan ve Milli Harp Akademisi’nden almıştır. Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyerine başlamadan önce, Fletcher Okulu’nda kayıt işleri uzman yardımcısı ve UNICEF tarafından finanse edilen çocuk beslenmesi konulu bir projenin saha müdürü olarak Tufts Beslenme Okulu adına Nikaragua’nın Managua şehrinde görev yapmıştır. ABD’de lise son sınıfa devam eden bir oğlu vardır.”