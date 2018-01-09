ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki

Siyahlara yönelik ırkçılığı protesto için ABD ulusal marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncularını saygısızlıkla eleştiren Donald Trump, milli marş seremonisi sırasındaki hareketleri ve marşı okuyamaması konusunda saygısızlık ile suçlanıyor.

MARŞI OKUMAKTA ZORLANDI

Trump dün Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Alabama Crimson Tide ve Georgia Bulldogs adlı Amerikan futbolu kolej takımlarının karşılaşmasının yapıldığı stadyuma gitti.

Ardından karşılaşma öncesi sıra ABD ulusal marşını okumaya geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump'ın marşın sözlerini söylemekte zorlandığını fark etti.

İKİ YÜZLÜLÜKLE SUÇLANDI

Trump'ı marşın sözlerini bilmemekle suçlayan birçok kullanıcıları bu noktayı vurgulayarak Trump'ı "iki yüzlülükle" suçladı.

Trump'a yönelik tepkiler sosyal medya ve basın üzerinden devam etti. Bazı Twitter kullanıcıları Trump ile dalga geçerken, Trump'ın stadyuma geldiğinde bazı taraftarlar tarafından yuhalandığı da görüldü.