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ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör saldırısını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptıkları yazılı açıklamalarla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

28 Ocak 2018 Pazar 03:31
ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, "alçakça saldırıyı kınadığını" belirtti ve ABD'nin Afgan halkının ve yönetiminin yanında olduğunu bildirdi.

Trump, açıklamasında, "Taliban'ın vahşeti galip gelmeyecek. Tüm ülkeler Taliban'a karşı kararlı bir adım atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tillerson, "ABD, Kabil'deki korkunç saldırıyı şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla beraberdir." ifadesini kullandı.

Taliban'ın sivilleri hedef almak için bir ambulansı kullanmış olmasının insanlık dışı bir eylem olduğunu kaydeden Tillerson, ABD'nin bu zor gününde Afgan halkı ve yönetimi ile yan yana durduğunu dile getirdi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında Kabil'deki bombalı saldırıda yaşamın yitirenlerin sayısının 95'e çıktığını, yaralı sayısının ise 158 olduğunu bildirmişti. Bakanlık, ayrıca ölenlerin çoğunun sivil olduğu bilgisini paylaşmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, teröristin, bomba yüklü ambulansla saldırıyı gerçekleştiğini kaydetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti. AA

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 03:31
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  3. Beyaz Saray
  4. Afganistan
  5. kabil
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