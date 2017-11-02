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ABD Başkanı Trump FED başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump FED başkanı adayını açıkladı. Trump Jerome Powell'ı aday gösterdi.

02 Kasım 2017 Perşembe 22:19
ABD Başkanı Trump FED başkanı adayını açıkladı

100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi Şubat ayında dolacak.

Böylelikle Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed Başkanını ikinci kez aday göstermemiş oldu. Powell'ın Fed'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.

PİYASALARDA BÜYÜK BİR DALGALANMA BEKLENMİYOR

Piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.

Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

DOLARIN İLK TEPKİSİ

Bloomberg'in haberine göre başkan Trump, Fed Başkanlığı için Powell'ı aday göstereceğini açıkladı. Karar öncesinde dolar, G-10 paraları karşısında hafif ekside seyrediyordu.

Doların 10 önemli piyasa parası karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, kararın ardından fazla değişmeyerek yüzde 0.13 ekside 1,180.38 puan oldu. Euro/Dolar  paritesi yüzde 0.30 artıda 1.1654 seviyesinden işlem görürken dolar/yen paritesi ise 114.09 seviyesinde yatay seyretti.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 22:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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