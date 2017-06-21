ABD başkan yardımcısı Akıncı ile görüştü

Beyaz Saray, Pence ile Akıncı arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı, İsviçre'de yeniden başlayacak BM gözetimindeki müzakereler noktasında ABD'nin desteğinin altını çizdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pence'in, KKTC ile Rum yönetimi arasında, "tüm Kıbrıs halkının yararına olacak iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs'ı yeniden birleştiren bir anlaşma üzerinde mutabakata varılması" umudunu dile getirdiği kaydedildi.

BM gözetiminde yürütülen Kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak Avrupa Birliği'nin katılımıyla 28 Haziran'da İsviçre'de tekrar başlayacak.