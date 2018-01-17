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ABD basınından ilginç Afrin yorumu: En çok Türkiye...

The New York Times gazetesi, son günlerde gündemden düşmeyen ve tüm dünyanın konuştuğu Afrin operasyonuyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:07
ABD basınından ilginç Afrin yorumu: En çok Türkiye...

The New York Times'tan Anne Barnard imzalı haberde, 30 bin kişilik ordunun bölgede 'endişe' ile karşılandığı ve bu adımın Suriye'nin daha fazla bölünmesine yol açabileceği yorumu yapıldı.

BÖLGEDE ALARMA NEDEN OLDU

Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından yönetilen ABD destekli yeni sınır gücünü oluşturma planı bölgede, ABD'nin Suriye'nin daha fazla bölünmesine neden olabilecek otonom bir Kürt bölgesini kurmaya yardım ettiği düşüncesi nedeniyle alarma neden oldu" ifadeleri yer aldı.

NY Times, Türkiye, İran ve Rusya'nın güçlü bir şekilde karşı geldiği hamlenin, savaşta ABD'nin müttefiklerinin karşı karşıya gelmesine ve ABD'nin bölgedeki krizin içine daha fazla müdahil olmasına neden olabileceği yorumu yapıldı.

EN ÇOK TÜRKİYE ÖFKELENDİ

ABD merkezli gazete, söz konusu hamleye; Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhaliflerin karşı gelmesine rağmen, duruma en çok öfkelenen ülkenin 'müttefik Türkiye' olduğunu yazdı.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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