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ABD basınından flaş iddia: 'Türkiye ile ABD çatışabilir'

New York Times, 19 Ocak'ta yayınladığı başyazıda, 'ABD ile NATO müttefiki Türkiye arasında karanlık bir çatışma ihtimali ortaya çıkarıyor' ifadelerine yer verdi.

21 Ocak 2018 Pazar 19:06
ABD basınından flaş iddia: 'Türkiye ile ABD çatışabilir'

Terör örgütü PYD komutasında 30 bin kişilik bir 'sınır gücü' kurulması konusunda ABD'den karmaşık mesajlar geldiğini belirten NY Times, ABD askerlerinin, NATO müttefiki Türkiye ile çatışma olasılığının ortaya çıktığını belirtti.

"Suriye artık Trump'ın savaşı" başlıklı baş yazıda şu ifadelere yer verildi:

SURİYE'Yİ DE LİSTEYE EKLEDİ

"Başkan adayı olduğu sırada yabancı ülkelerdeki savaşlar, özellikle de Suriye konusunda uyarıda bulunmuştu. Başkanlığının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ise Afganistan ve Irak'ı kapsayan açık uçlu ihtilaflar listesine Suriye'yi de ekliyor…"

KÖTÜ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PLAN

"Geçen ay itibarıyla, Suriye'de yaklaşık 2 bin Amerikan askeri vardı — bir yıl öncesinden 500 kişi fazla olan bu askerler, mühendislik birimleri ile DAEŞ'le mücadelede yerel milislerle birlikte savaşıp onları eğiten Özel Operasyon birimlerinin bir bileşimi. Şimdi belirsiz bir süre boyunca orada bulunacakları açığa çıkmışken, bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir? Suriye karmaşık bir sorun. Fakat bu plan da kötü düşünülmüş, askeri eylemlere fazla bağımlı ve hüsn-ü kuruntuyla hazırlanmış görünüyor…"

'HEDEFLER ULAŞILMAZ OLABİLİR'

"Fakat Suriye'deki hedefler öylesine kapsamlı ki ulaşılamaz olabilir; bu da Amerikan askerlerinin ebediyen orada kalmasına yol açabilir. Tillerson'ın çerçevesini çizdiği üzere yönetim, DAEŞ ve El Kaide'nin ‘kalıcı bir yenilgiye uğramasını', Suriye'nin ‘bir daha hiçbir zaman' teröristler için bir sığınak olmamasını hedefliyor. Aynı zamanda Suriye'deki iç savaşın Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olmadığı, istikrarlı bir ülke üretecek bir siyasi süreçle çözülmesini istiyor."

'ESKİDEN ÖNCELİK DAEŞ'Dİ, ŞİMDİ İRAN'

"Tillerson daha fazla diplomasi çağrısı yaptı ama ABD'nin değil, BM'nin liderliğini istiyor. Güçleri Esad'ın zor durumdaki rejiminin kurtulmasına yardım eden İran'ın Suriye'deki varlığını güçlendirmesini ve İsrail ile diğer ülkeleri tehdit etmesini engellemeyi umuyor. Eskiden öncelik DAEŞ'i yenilgiye uğratmaktı. Tillerson'ın söylediğine göre şimdi Washington aynı zamanda, bölgedeki İran nüfuzunun azalmasını da garanti altına almayı hedefliyor."

'TÜRKİYE VE ABD ÇATIŞABİLİR'

"Kürtleri düşman olarak olarak gören Türkiye sınır ötesi harekât tehdidinde bulundu. Tüm bunlar, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması konusunda karanlık bir ihtimali ortaya çıkarıyor. Demokrat Senatör Tom Udall, Bay Satterfield'e 'Bu durum nasıl sonu olmayan bir savaşa dönüşecek?' diye sordu. Satterfield, siyasi klişelerle yanıt verdi. Amerikan halkı gerçek bir yanıtı hak ediyor."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 19:06
  1. Terör örgütü PYD
  2. NY Times
  3. ABD
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