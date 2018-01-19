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ABD basını itiraf etti: Türkiye geri adım attırdı

Suriye'nin kuzeyinde sözde 'Sınır Güvenlik Gücü' kurmayı planlayan ABD yönetiminin Türkiye'nin tutumu üzerine söz konusu planı gözden geçirme kararı aldığı belirtildi.

19 Ocak 2018 Cuma 14:24
ABD basını itiraf etti: Türkiye geri adım attırdı

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma önerisinin Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle bu konuda geri adım attı.

Haberde, "ABD ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor." denildi.

WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceğini kaydetti.

Koalisyonun geçen hafta "Sınır Güvenlik Gücü" olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve DSG'nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği yeni terör ordusuyla ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son açıklamaları tartışmalara neden olmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • fatihfatih43 dk önce
    Deaş bittiğine göre bunlar sınırı kimden koruyacakmış da sınır güvenlik gücü kuruyor,herkesi kendileri gibi geri zekalı sanıyorlar...
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