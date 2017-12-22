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Bir darbe de kendi ülkesinden! ABD medyası...

ABD basınında, İsrail ve ABD'nin BM'deki hezimeti geniş yer buldu.

22 Aralık 2017 Cuma 14:34

ABD basını, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesini manşetlerine taşıdı.

ABD'nin tehditlerine rağmen, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını eleştiren tasarının BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesi ABD basınında geniş yer buldu.

CNN haberi, "Haley'in tehdidine rağmen BM, Trump'un Kudüs kararını kınama yönünde oy kullandı" başlığıyla duyurdu.

Kararın, ABD'nin tehditlerine karşın ezici çoğunlukla kabul edildiğine değinilen haberde, oylamanın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Trump'ın kararının kınanması yönünde oy kullanılması halinde, ABD'nin dünya genelinde fon sağlama konusunda iki kez düşüneceğini söyleyerek yayımladığı direkt tehdidin ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Ulusal Güvenlik Analisti John Kirby, CNN için yazdığı yazıda Trump yönetimiyle birlikte ABD'nin giderek yalnızlaştığına dikkat çekti ve BM oylaması için 'bazen tam olarak hak ettiğinizi alırsınız' ifadelerini kullandı.

REUTERS: 120'DEN FAZLA ÜLKE TRUMP'A MEYDAN OKUDU

Reuters, "BM'de 120'den fazla ülke Trump'a meydan okuyarak Kudüs kararını kınadı" başlığıyla verdiği haberde, 120'den fazla ülkenin BM Genel Kurulunda Trump'a karşı geldiğini belirtti.

Haberde, Trump'ın lehte oy kullanan ülkelere finansal yardımı kesme tehdidinin, Filistin ile ilgili alınan diğer kararlarda olduğundan daha fazla ülkenin çekimser ya da ret oyu kullanmasında etkili olmuşa benzediği değerlendirmesinde bulunuldu.

NEW YORK TIMES: BM GENEL KURULU ABD'NİN KUDÜS KARARINI KINADI

New York Times gazetesi de haberi, "BM Genel Kurulu, Trump'a karşı gelerek, ABD'nin Kudüs kararını kınadı" başlığıyla servis etti.

Haberde, dünya devletlerinin çoğunun, Trump'ın tehdidini görmezden gelerek ve ABD'nin Kudüs kararının geçersiz olduğunu belirterek ABD'yi sert bir şekilde payladığı yorumu yapıldı.

Kararın bağlayıcı olmadığı ve bu nedenle daha çok sembolik bir anlam taşıdığı vurgulanan haberde, orantısız oy sonuçlarının, Trump yönetiminin Kudüs'ün statüsüyle ilgili 50 yıllık uluslararası bir fikir birliğine meydan okuyan kararının dünya siyasetinin huzurunu kaçırdığı ve ABD'nin diplomatik yalnızlığına katkıda bulunduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

BM, ABD'NİN KUDÜS KARARINI EZİCİ ÇOĞUNLUKLA REDDETTİ

Amerika'nın Sesi (VOA) söz konusu gelişmeyi, "BM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını ezici çoğunlukla reddetti" ifadesiyle aktardı.

Washington Post gazetesi de "BM, ABD'nin Kudüs kararını yankılanarak reddetti" başlığını kullandığı haberde, ABD'nin pervasız uyarılarına rağmen "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısına 128 ülkenin destek verdiğini bildirdi.

Haberde, oylamanın yalnızca Trump'a değil aynı zamanda ABD'nin, fonları kesmekle tehdit ederek oylar üzerinde hakimiyet kurmak için yürüttüğü baskı kampanyasına da sert bir azar olduğu vurgusu yapıldı.

Habertürk

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 gün önce
    Beter olsunlar.
  • ABDULCABBARABDULCABBAR1 gün önce
    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER USA DANTÜRKİYE ye ALINSIN BM TAŞIMAOYLAMASI İSTİYORUZ.
  • fatihfatih1 gün önce
    bukırmızıkafayıdünyadakimsesevmiyorkikendi halkı sevsin ...
  • JurnalJurnal1 gün önce
    ABD KENDİSİ HİMMETE MUHTAÇ BİR DEDE;GAYRIYA HİMMET EDE!!!!!!ESKİ CAMLAR BARDAK OLDU EEEEEYYY KAFİR AMERİKA!
  • AvciAvci1 gün önce
    Kovboyluk sokmez
  • YorumYorum1 gün önce
    Kıyamete kadar mazlumların kanları kurumayacak ve bu kanlar sizden hesap soracak.
  • Mustafa Mustafa 1 gün önce
    karşılık sız bastığı boyalı kağıtlar para etmeyecek günler yakındır.
  • Feridun KüçükFeridun Küçük1 gün önce
    Büyük kibirle ve gösterişle imzaladığın Kudüskararını al başına çal.Kibir insanı ne hallere düşürür gör.Müslimanları ve bu asil milleti daha yakından tanımanı tavsiye ederim ey Tramp.Saygılarımla
  • metinmetin1 gün önce
    ALLah trumpa amerikayı küçük düşürmede,israili küçük düşürmede ve kendini küçük düşürmede yardımcı olsun.
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