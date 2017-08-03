Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar sınırı geçti! YPG’ye tank…

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank verilmediğini duyurdu. Açıklama, Türk medyasında son günlerde yer alan sevkiyat haberlerinin arkasından geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:55
ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar sınırı geçti! YPG’ye tank…

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD, teröristlere gönderdiği silahlar için bir açıklama yayınladı.

Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, YPG'ye tank verilmediği ve hafif silahların göreve özel olarak gönderildiği savunuldu.

Açıklamada, Irak-Suriye sınırını geçen TIR'larda da silah yerine gıda ve ilaç taşındığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı verilerine göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine gönderdiği TIR'ların sayısı 900'ü geçmiş durumda. Reuters haber ajansı, son olarak bölgeye giden zırhlı araç konvoyunu ve konvoyda yer alan mayın temizleme aracının fotoğrafını geçmişti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:55
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. YPG
  5. IŞİD
  6. yardım
  7. tank
  8. Irak
  9. silah
  10. Ankara
  11. son dakika
  12. son dakika ABD
  • AlpAlp48 dk önce
    Geçin bu palavraları.VAN da ele geçirilen silah TÜRKİYE DE ÜRETİLMEDİ. Kesinlikle TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni uyutmaya çalışıyorlar.ABD,AB KESİNLİKLE DÜŞMANIMIZDIR.Stratejimizi buna göre geliştirmeliyiz.Yapamadıkları tek DİREKT SAVAŞ KALDI. Onu da TAŞIDIKLARI SİLAHLARLA YPG ile yapacaklar.Sınır dışı ypg operasyonları artırılmalı; zira dönüşleri en son bize olacak.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
  1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
  2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
  3. Resmen açıklandı: 2019'da..
  4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
  5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
  6. Dink cinayetinde flaş karar!
  7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
  8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
  9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
  10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
  11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
  12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
  13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
  14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
  15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
  16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
  17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
  18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
  19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
  20. Malatya’da klima satışları patladı
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…