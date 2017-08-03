ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar sınırı geçti! YPG’ye tank…
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank verilmediğini duyurdu. Açıklama, Türk medyasında son günlerde yer alan sevkiyat haberlerinin arkasından geldi.03 Ağustos 2017 Perşembe 15:55
Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD, teröristlere gönderdiği silahlar için bir açıklama yayınladı.
Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, YPG'ye tank verilmediği ve hafif silahların göreve özel olarak gönderildiği savunuldu.
Açıklamada, Irak-Suriye sınırını geçen TIR'larda da silah yerine gıda ve ilaç taşındığı iddia edildi.
Anadolu Ajansı verilerine göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine gönderdiği TIR'ların sayısı 900'ü geçmiş durumda. Reuters haber ajansı, son olarak bölgeye giden zırhlı araç konvoyunu ve konvoyda yer alan mayın temizleme aracının fotoğrafını geçmişti.