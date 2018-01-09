Büyük şeytan ABD ateşle oynamaya devam ediyor!

Afrin’de terör örgütü PKK için hastane açan ABD, şimdi de Rakka’da örgüte sivil uçuşlar için havalimanı açacak. Bölge kaynakları, ABD’nin sömürge valisi Brett Mcgurk öncülüğünde 2 yıldır süren işgal faaliyetleri ve ardından yürütülen siyasi ve bürokratik hazırlık sürecinde son aşamaya girildiğini bildiriyor. PKK’ya tahsis edilen 30 bin kilometrekarelik işgal topraklarında ilan edilecek “Birleşik Kuzey Suriye Federe Devleti” isimli korsan yapılanmanın meşruiyeti için ABD çalışmalara hız verdi.

RAKKA BAŞKENT SEÇİLDİ

DEAŞ bahanesi ile tamamı yerle bir edilen Rakka, terörist devletin başkenti olarak seçildi. ABD, Rakka’nın başkent olması ile birlikte şehir genelinde büyük çaplı imar çalışması başlatacak. ABD, Rakka’ya sivil uçuşlar için yeni bir havalimanı inşa edecek. Batılı şirketlere verilecek ihalelerin bedeli ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanacak.

KUMAR MERKEZİ OLACAK

Mcgurk’ın Haseke’de PKK elebaşlarıyla yaptığı toplantıda, “Rakka, sanayi, eğlence ve ticari hareketlilik açısından Halep’in alternatifi olacak” dediği bildiriliyor. Yine ABD planına göre, Rakka’da dev oteller inşa edilerek dünyaca ünlü “casino”ların Rakka’da şube açması sağlanacak ve Rakka Dubai’den sonra en büyük kumar ve eğlence merkezi haline getirilecek.

ABD öncülüğünde yürütülen “PKK devleti”nde 9 bakanlık konusunda da ABD ve örgüt arasında mutabakata varıldı. Petrol, İmar, Sanayi, Eğitim, Savunma, İletişim bakanlıkları başta olmak üzere belirlenen siyasi ve bürokratik kadrolar için İsviçre, Almanya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden getirilen terör örgütü yanlısı kişiler, ABD üslerinde ve yine ABD’li uzmanlar tarafından eğitildi.

7 ÜLKE TANIYACAK

ABD’nin terör merkezi Kandil’e verdiği teminatlar arasında ilan edilecek korsan devletin 7 ülke tarafından tanınma garantisi var. Bazı Körfez ülkeleri de PKK terör devletini tanıyacak ülkeler listesinde yer alıyor. Buna paralel olarak 2018 yılı içerisinde 30’dan fazla ülkede korsan Kuzey Suriye Devleti’ne ait temsilcilik açılacak. (Yeni Şafak)