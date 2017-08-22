ABD askerlerinin cesetlerine ulaşıldı

ABD Donanması'na ait ''USS John S McCain'' adlı savaş gemisinin dün Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 10 askerden bazılarının cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, Singapur'da düzenlediği basın toplantısında Malezyalı ekipler tarafından bir ceset bulunduğunu ancak kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirterek, ''Dalgıçlar, bugün yaptıkları araştırmalarda kapalı kompartımanlarda bazı cesetlerin yerini tespit edebildi'' dedi.

Dün, ABD Donanmasına ait USS John McCain savaş gemisi, Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Meydana gelen çarpışma sonucu 10 ABD askeri kaybolmuş, 5 asker yaralanmıştı.