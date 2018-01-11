ABD askerlerine saldırıyı yayınlayanlara...

Afganistan'da bir ABD askerinin yoldan geçen kamyonun şöförüne ateş ettiği o görüntüler ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayılan ve Afganistan'da görev yapan bir ABD askerinin kask kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yolda ilerlemekte olan ve bir kamyonu sollayan ABD'ye ait zırhlı aracın üzerindeki asker, elindeki silahla doğrudan kamyon şöförünü hedef alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin yayınlandığı Politico sitesine konuyla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

mepanews