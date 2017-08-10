ABD askerlerine çağrı: Ülkeyi derhal terk edin

Afganistan'da Kabil hükümeti ve ABD ağırlıklı NATO güçlerine karşı 16 yıldır savaşmayı sürdüren Taliban, ABD'ye ülkeden çekilme çağrısı yapmayı sürdürüyor.



Birçok kere bu savaşın ABD için sürdürülmesi mantıksız bir savaş olduğunu ve Afganistan'dan çekilmeleri gerektiğini vurgulayan Taliban, ABD'de Afganistan tartışmalarının doruğa çıktığı bir ortamda yeni bir açıklama yayınladı.



ABD'de yeni Afganistan stratejisi tartışılıyor. Trump'ın henüz bir karar veremediği ve ABD'nin Afganistan'dan artık "umudu kestiği" ifade ediliyor.



Taliban, The Wall Street Journal'in Afganistan'da yeni strateji arayışlarına ilişkin haberine atıf yaparak açıklamaya başladı. Trump'ın Afganistan'dan çekilmeyi de düşündüğü bu haberde yer alıyordu. Taliban "Eğer Amerika gerçekten Afganistan'dan birliklerini tamamen çekmek istiyorsa ve böyle ilan ederse, İslam Emirliği bu durumu memnuniyetle karşılar ve onlarla görüşülebilir her konuyu tartışmak ister" ifaesini kullandı.



Afganistan savaşının ABD'nin en uzun savaşı olduğuna ve maliyetinin 780 milyar doları aştığına dikkat çeken Taliban "ABD'nin buna rağmen dünyanın en yolsuz hükümetini kurduğunu" söyledi. Hükümetin baskıcı, zalim, adaletsiz olduğunu, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yaptığını, hükümet eliyle dini ve etnik ayrımın, kaçırma ve hırsızlıkların gündelik olaylar haline geldiğini öne süren Taliban Afganistan savaşının bataklığa döndüğünü de ifade etti.



Taliban'a göre ABD'nin bölgedeki tüm harcamaları, yatırımları ve çabaları beyhude, ve "Afganistan halkının yarıdan fazlası İslam Emirliği'nin idaresi altında yaşıyor." Taliban aynı zamanda başka ülkelerin iç işlerine karışmak gibi bir politikalarının da olmadığını ifade etti. Açıklamada grubun talepleri şu şekilde ifade edildi: "İstediğimiz şey ülkemizin bağımsızlığı ve inançlarımızı temel alan bir sistem. Bu bizim meşru hakkımız. Bahsi geçen amaçları yerine getirmek için barışçıl siyasi ve cihadi çabalarımıza devam ediyoruz."



Taliban'ın ifadesiyle, Amerikalı generaller ABD halkına ve ABD başkanı Donald Trump'a "Afganistan'a daha fazla birlik ya da Blackwater mensubu gönderirlerse başarılı olabileceklerine dair gerçek dışı umutlar veriyor." Taliban ABD'nin girişimlerinin ancak savaşı uzatacağını ve kendilerinin zaferini geciktireceğini öne sürdü ve "Afganların ülkelerinin özgürlüğü için çabalamaktan vazgeçmeyeceğini" ifade etti.



Grup Afganistan'da gerçek çözümün, ABD'nin bölgeden çıkmasıyla gerçekleşeceğini belirterek açıklamasına son verdi.



Mepa News