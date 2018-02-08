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ABD askerleri Türkiye'yi izliyor!

Türkiye'nin ABD'yi Menbiç'ten askerlerinin çekmesi konusunda defalarca uyarmasına rağmen ABD'den somut bir adım atılmazken, bir fotoğrafta ABD askerlerinin Türkiye sınırını izlediği görüldü.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:39
ABD askerleri Türkiye'yi izliyor!

10.00 : TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 20. gününde bugüne kadar toplam 1028 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.10 : Şeyh Horoz Dağı'na giren Türk özel kuvvetler askerlerinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Dağda yaralı yakalanan bir YPG'li terörist, hastaneye kaldırıldı.

08.55 : Zeytin Dalı harekâtında yer alan Leopard tankları, araziye göre kamufle ediliyor.

07.50 : Türkiye, ABD askerlerinin Menbic'ten çekilmesini son haftalarda birçok kez resmen istedi. Buna karşın Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının dünyaya servis ettiği bir kare, gündeme bomba gibi düştü. ABD'li generaller Jamie Jarrard ve Paul E. Funk, Menbic'te YPG'li teröristlerle poz verdi.

AP'nin fotoğraflarında general Jarrard, YPG yöneticilerine teşekkür ediyor.

Ajansa konuşan general Funk ise, Amerikan askerlerinin Menbic'te kalmaya devam edeceğini söyledi.

AP'nin servis ettiği fotoğraflardan bir başkasında ise, ABD askerleri Türkiye sınırını izliyor.

07.35 : Afrin'de bir ilkokulda bulunan kitaplardaki harita, PKK ve YPG'li teröristlerin alçak hedeflerini gözler önüne serdi. Haritada hayali bir ülke yer alıyor ve Türkiye topraklarının neredeyse yarısı haritada.

07.20 : France 24 kanalı, Menbic'ten geçtiği haberinde harekâtta öldürülen terörist cenazelerini ekrana getirdi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının yirminci gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:39
  1. menbiç
  2. ABD askerleri

YORUM YAZ

  • DalmanDalman1 sa önce
    Avustralya,yeni zelanda sayemizde geliboluda millet oldu demekki millet olma sırası abdye gelmiş. Eh olanını cehenneme gönderip geri kalaninida millet ederiz.vesselam.
  • adoado1 sa önce
    kardeş bunu bilesinizki abd bizimle savaşı göze alamazçünkü türkiyede bir çok üssü var bu üsler aksi halde kapatılır kapatılacaktabunu göze alamaz
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Abd kendine rakip gordugu turkiyeden korkuyor bir zenginin gucu para ile abdneden o kadar nato ulkesi varken yardim yapmasi gerekirken neden turkiye guvenmiyor abd karekterinde varbelki ihtiyacdan natoya ihtiyac dusunulmelihep bati dedik battik
  • Osman19Osman192 sa önce
    İsrail özel kuvvetleridir onlar.Başlarina cuval gecirip malzemelerine el koymam var ama...
  • deniz akadeniz aka2 sa önce
    İzlesinler,belki biraz mertlik öğrenirler...
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 2 sa önce
    İzlesinler gelince kaçacak yer ararlar. Belkide etekleri hazırdır bunların da.
  • Biz.Biz.2 sa önce
    S.a. Nato bir ùltimatom.sonra kardeş Afganistandan Askrllerimizi yil sonunda cekecegiz aciklamasi.ve dier kararlarimiz gòzden gecirecegiz mesaji amerika nasil tutusuyor....
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