ABD askerleri Türkiye'yi izliyor!

10.00 : TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 20. gününde bugüne kadar toplam 1028 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.10 : Şeyh Horoz Dağı'na giren Türk özel kuvvetler askerlerinin ilk fotoğrafı yayınlandı. Dağda yaralı yakalanan bir YPG'li terörist, hastaneye kaldırıldı.

08.55 : Zeytin Dalı harekâtında yer alan Leopard tankları, araziye göre kamufle ediliyor.

07.50 : Türkiye, ABD askerlerinin Menbic'ten çekilmesini son haftalarda birçok kez resmen istedi. Buna karşın Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının dünyaya servis ettiği bir kare, gündeme bomba gibi düştü. ABD'li generaller Jamie Jarrard ve Paul E. Funk, Menbic'te YPG'li teröristlerle poz verdi.

AP'nin fotoğraflarında general Jarrard, YPG yöneticilerine teşekkür ediyor.

Ajansa konuşan general Funk ise, Amerikan askerlerinin Menbic'te kalmaya devam edeceğini söyledi.

AP'nin servis ettiği fotoğraflardan bir başkasında ise, ABD askerleri Türkiye sınırını izliyor.

07.35 : Afrin'de bir ilkokulda bulunan kitaplardaki harita, PKK ve YPG'li teröristlerin alçak hedeflerini gözler önüne serdi. Haritada hayali bir ülke yer alıyor ve Türkiye topraklarının neredeyse yarısı haritada.

07.20 : France 24 kanalı, Menbic'ten geçtiği haberinde harekâtta öldürülen terörist cenazelerini ekrana getirdi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının yirminci gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.