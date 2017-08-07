ABD askerleri şimdi'de o terör örgütü ile...

ABD Savunma Bakanlığı, ABD özel kuvvetlerinin Lübnan-Suriye sınırında DEAŞ'e karşı başlatılacak savaş öncesinde faaliyete geçtiğini doğruladı.



Pentagon sözcüsü Eric Pahon bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "ABD özel kuvvetlerinin Lübnan'da varlığını doğrulayabilirim" ifadesini kullandı. Sözcü "Özel kuvvetlerimiz Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim ve destek de veriyor" ifadesini de sözlerine ekledi. Sözcü, Lübnan'a konuşlandırılan ABD birlikleri hakkında ayrıntı vermedi.



Arsal yakınlarında DEAŞ'in kontrolündeki bölgeye yönelik operasyonun önümüzdeki haftalarda başlayacağı düşünülüyor. ABD destekli Lübnan ordusunun Lübnan tarafından operasyona katılacağı ifade ediliyor.

Bölgenin oldukça yakınlarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah'ın da savaşa Suriye tarafından dahil olacağı belirtiliyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah geçtiğimiz Cuma günü yaptığı konuşmada Lübnan ordusunun DEAŞ mevkilerine karşı ne zaman operasyona başlayacağına karar verme aşamasında olduğunu, Suriye tarafında Hizbullah'ın ve Esed rejiminin ise saldırıya başlamaya hazır bulunduğunu ifade etti.



ABD destekli "Al Hurra" ABD birliklerinin Lübnan ordusuna DEAŞ'e karşı saldırılarında yardım edeceğini açıklarken "Şarku'l Evsat" bu bilgiyi yalanladı. İfade edilene göre ABD birlikleri bölgede sadece gözlem amacıyla bulunuyor.



ABD'nin, Hizbullah benzeri İran destekli Şii milislerle Irak'ta DEAŞ'e karşı saldırılar düzenlediği biliniyor. Öte yandan ABD'nin Lübnan ordusuna yaptığı yardımların Hizbullah eline geçtiği, yardım olarak gönderilen askeri araç ve ekipmanların Hizbullah tarafından kullanıldığı rapor edilmişti.



Kaynak: Mepa News