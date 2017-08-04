ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
Afganistan'da operasyona giden ABD conileri pusuya düşünce verdikleri kayıplar karşısında ağlarken çekilen görüntüler.04 Ağustos 2017 Cuma 09:56
Afganistan'da operasyona giden ABD conileri pusuya düştüğü esnada verdikleri kayıplar karşısında askerlerin travma geçirirken çocuk gibi ağlarken çekilen görüntüleri.
Tim komutanı;
- Söyle şunlara, şu kahrolası sırtı ele geçirsinler
- Tepeye tırmanıp onları sıkıştırmamızı istiyor.
Asker;
- O pislik herifler orada değilmi?
Tim komutanı;
- Eğer bunu yapabilirsek, biraz soluklanabiliriz.
- Ama önce çatışmamız gerekecek
Asker;
- Ama biz onları tutamayız.
Tim komutanı;
- Evet ama nerede olduklarını bilmiyoruz
- Bu yüzden önce ateş açmamız gerekecek
- Bakın şurada sağ taraftan ateş ediyorlar
- Gördünüz mü?
(Diğer tim'deki askeri buldukları o anlar)
Tim komutanı;
- Vurulan kim?
- Oradan Çevuş Rougle ve ekibi yokmuydu?
Diğer tim'in askeri;
- Şey...
Tim komutanı;
- Ne!!!
- Nerede onlar?
- Sessiz ol, eğil, ne oldu
- Neler oluyor, sakin ol dostum
- Sakin ol ulan! kim var orada?
Vurulan ABD conileri bulununca askerler travma geçirerek ağlamaya başlıyorlar.
ıslahahber