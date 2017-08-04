ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!

Afganistan'da operasyona giden ABD conileri pusuya düştüğü esnada verdikleri kayıplar karşısında askerlerin travma geçirirken çocuk gibi ağlarken çekilen görüntüleri.

Tim komutanı;

- Söyle şunlara, şu kahrolası sırtı ele geçirsinler

- Tepeye tırmanıp onları sıkıştırmamızı istiyor.

Asker;

- O pislik herifler orada değilmi?

Tim komutanı;

- Eğer bunu yapabilirsek, biraz soluklanabiliriz.

- Ama önce çatışmamız gerekecek



Asker;

- Ama biz onları tutamayız.

Tim komutanı;

- Evet ama nerede olduklarını bilmiyoruz

- Bu yüzden önce ateş açmamız gerekecek

- Bakın şurada sağ taraftan ateş ediyorlar

- Gördünüz mü?



(Diğer tim'deki askeri buldukları o anlar)

Tim komutanı;

- Vurulan kim?

- Oradan Çevuş Rougle ve ekibi yokmuydu?

Diğer tim'in askeri;

- Şey...

Tim komutanı;

- Ne!!!

- Nerede onlar?

- Sessiz ol, eğil, ne oldu

- Neler oluyor, sakin ol dostum

- Sakin ol ulan! kim var orada?



Vurulan ABD conileri bulununca askerler travma geçirerek ağlamaya başlıyorlar.

ıslahahber