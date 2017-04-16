ABD askerleri Kim Jong-un'un peşine düştü

Kuzey Kore, ABD’yi vurabilecek füzelerle meydan okudu. Ladin’i öldüren ABD’li özel tim ise Kim Jong-un’u ‘ortadan kaldırma’ tatbikatı için Güney Kore’ye sızacağı belirtildi.

ABD askerleri Kim Jong-un'un peşine düştü
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:09

ABD, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere tüm dünyanın günlerdir dikkat kesildiği Kuzey Kore'de dün Güneşin Günü etkinlikleri düzenlendi. Ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 105'inci doğumunun kutlandığı Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un'un nükleer deneme yapacağından endişe ediliyordu. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda nükleer deneme yapılmadı. Ancak Pyongyang hükümeti en güçlü füzelerini sergileyerek 'savaşa hazırız' mesajı verdi. Kim Jong-un'un da izlediği törende ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş halde geçiş yapan KN-08 füzelerin ABD topraklarını vurabilecek kapasitede olan uzun menzilli füzelerin ilk örnekleri olduğu belirtildi. Sergilenen füzeler arasında yine kıtalararası olan ve radarda tespiti çok zor olan ICBM füzeleri vardı. Bu füzelerin nükleer başlık kapasiteli olduğu biliniyor. Kuzey Kore dün ayrıca ilk kez denizaltından fırlatılan balistik füzeleriyle gövde gösterisi yaptı. Törende Kim Jong-un'un yerine konuşan ülkenin ikinci ismi Choe Ryong-hae "Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz" diye konuştu.

KUZE KORE'YE SIZACAKLAR

Öte yandan ABD, Güney Kore ve Japonya ittifakı önlemlerini artırdı. ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi Pasifik'teki dev tatbikat için Güney Kore'ye ulaşırken, Japonya da bölgeye savaş gemisini gönderdi.

LADİN'İ ÖLDÜREN TİM!

Güney Kore basını ise Mayıs 2011'de Pakistan'daki operasyonda terör örgütü Usame Bin Ladin'i öldüren ABD'nin SEAL TEAM 6 isimli özel kuvvetlerinin tatbikata katılacağını duyurdu. Bu ayın sonunda yapılacak tatbikatın bir bölümünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ortadan kaldırılmasına' yönelik planların yapılacağı kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, tatbikat kapsamında SEAL TEAM 6 özel timlerinin Kuzey Kore'ye sızma, Kim Jongun'un ortadan kaldırma ve kilit önemdeki askeri üsleri yok etme pratiği yapacaklarını duyurdu.

 
EtiketlerKuzey KoreGüney KoreKim Jong-unABDJaponyaUsame Bin Ladin
HABER YORUMLARI
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Ahmet

Holywood filmiyle dünyayı kandıran ametikanın karşısına kore gibi bir devlet çıktı ve eli kolu bağlandı. Bu amerika sırf hava. 3 4 ülke birleşse 2 güne yerlebir olurlar. Ama her ülkede işbirlikçileri ile at koşturuyorlar.

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Temel Kılıç

Oldu olacak,Başkan Kim Jong da ABD ye bir özel tim göndersin,tetiğe kim önce ba sarsa,savaşı o kazansın.

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eyz

Amerika her istediği silahı bulunduracak dünya onları seyredecek nerdeymiş o yoğurt un bolluğu amerika her yere havlamasın

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Kim Kime

Merak etmeyin, 6 yıdan bu yana Esed' in y.......' ı okşayan amerikadan bir cacık olmaz. Kam Kim Kom da bunun farkında zaten!

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tomtomtummy

Ayni tim olmaz. Kuzey Kore babalarinin ahiri degil, beyaz veya siyahi Amerika'lilar asyali K.Kore'nin kalbine girip onu vurabilsin.

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Baybars

Ladini oldurme isi koca bir yalan butun savas politikasini uzerine kurdugu ladini oldurdugunu iddia eden ammerika neden oldurdugu ladinin cesedini reklam yapayapa gostermedi irakin isgalini canli yayinda gosteren amerika oldurdugunu soyledigi ladini sessiz sedasiz ortadan kaldirdi koca bir yalan ladinde onlarin adamiydi

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Menmet Tanriverdi

Bunlarin hepsi oyun.Dùnyayi oysliyorlar.Hedef Tùrkiye.edrafimiz sarildi.

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Rabia Zafer

ABD, UmarımBaşara maz.

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Orhan

Spidermani yollayin işi garantiye alin,olmadi supermani destek için yollarsiniz. Bukadar basit yahu.

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Keko

Hastalıktan daha önce vefat eden ladini olduren!

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