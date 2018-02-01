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ABD askerleri İncirlik'te bayrak yaktı!

İncirlik Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığına ait Amerikan bayrağı ABD Bayrak Yasası uyarınca düzenlenen törenle emekli edilip yakıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:34
ABD askerleri İncirlik'te bayrak yaktı!

İncirlik Üssü'nde, 4 numaralı hangarda asılı olan ve tarihi değeri bulunan Amerikan bayrağı için emeklilik töreni yapıldı. Tören öncesi, büyük bayrağın kırmızı ve beyaz renkteki 13 şeridi ayrı ayrı kesildi. Bayrağın mavi bir zeminde 50 yıldızdan oluşan ve 50 eyaletin birliğini temsil eden bölümü bütün kaldı.

Bayrak daha sonra, ABD Bayrak Yasası uyarınca törenle yakıldı. Amerikan Onur Muhafızları, ABD bayrağı ateşe verilirken selam durdu, yakılan bayrağa bağlılık yemini etti. Askerler bayrağın tamamı yakılıncaya kadar ateşin başında nöbet tuttu.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:34
  1. ABD askerleri
  2. İncirlik
  3. bayrak yakma
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